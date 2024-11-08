فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241108/فلسطينية-تبصر-بعين-ضحية-قصف-إسرائيلي-1094611191.html
فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي
فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي
سبوتنيك عربي
تمكنت فتاة فلسطينية من الرؤية مرة أخرى بشكل طبيعي بعدما أجرت عملية زراعة ناجحة لقرنية نقلت إليها من أحد ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع والذي قتل في غارة... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T13:52+0000
2024-11-08T13:52+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083003108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b6a03f04a293bd2e4b786e8e7fe7ce9.jpg
وأوضح موقع "سكاي نيوز عربية" إن القرنية أخذت من شاب يدعى عمر القطشان، كان قد قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ما أتاح الفرصة لزراعتها في عين الفتاة، شمس عويضة، والتي فقدت بدورها إحدى عينيها خلال الحرب، لتتمكن بعدها من الرؤية بالعين التي كانت مصابة.من جانبه، أعرب محمد القطشان والد عمر عن سعادته بنقل القرنية للفتاة وأنها "بدأت الرؤية بها وهو ما أحدث فرحة داخل قلبي، كنت حزينا لفراق ولدي وهو أمر غير سهل، لكن هذا الأمر جعلني أشعر أن عين ابني موجودة والفتاة ترى بها وطلبت أن تقرأ بها القرآن وتدعو له".ومن المنتظر أن تغادر شمس إلى الإمارات لاستكمال علاجها وقالت: "رجعت لي القرنية وهو ما أسعدني لأنها أعادت لي الحياة من جديد وعاد الأمل في المستقبل"، كما أعربت عن سعادتها بالسفر للإمارات بسبب وجود أجهزة حديثة، الأطباء في غزة ماهرون لكن لا توجد أجهزة".وأوضحت شقيقة شمس إن اختها كانت قد تعرضت للقصف في 23 يوليو/ تموز الماضي، وعانت في المستشفى قبل أن تحصل على فرصة السفر".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.
https://sarabic.ae/20241108/الحرس-الثوري-الحرب-على-غزة-تمثل-عرضا-لقدرة-جبهة-المقاومة-على-مواجهة-العدو-العالمي-1094603727.html
https://sarabic.ae/20241105/تقرير-يكشف-عن-ملايين-الدولارات-يعرضها-نتنياهو-إذا-تم-إطلاق-سراح-المحتجزين-في-غزة-1094509959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083003108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32616beb58ea469ea64e9ca4bdf77281.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
منوعات, الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي

13:52 GMT 08.11.2024
© Photo / unsplash/Brands&Peopleفحص قرنية العين لدى طبيب
فحص قرنية العين لدى طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / unsplash/Brands&People
تابعنا عبر
تمكنت فتاة فلسطينية من الرؤية مرة أخرى بشكل طبيعي بعدما أجرت عملية زراعة ناجحة لقرنية نقلت إليها من أحد ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع والذي قتل في غارة جوية.
وأوضح موقع "سكاي نيوز عربية" إن القرنية أخذت من شاب يدعى عمر القطشان، كان قد قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ما أتاح الفرصة لزراعتها في عين الفتاة، شمس عويضة، والتي فقدت بدورها إحدى عينيها خلال الحرب، لتتمكن بعدها من الرؤية بالعين التي كانت مصابة.
من جانبه، أعرب محمد القطشان والد عمر عن سعادته بنقل القرنية للفتاة وأنها "بدأت الرؤية بها وهو ما أحدث فرحة داخل قلبي، كنت حزينا لفراق ولدي وهو أمر غير سهل، لكن هذا الأمر جعلني أشعر أن عين ابني موجودة والفتاة ترى بها وطلبت أن تقرأ بها القرآن وتدعو له".
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
الحرس الثوري: الحرب على غزة تمثل عرضا لقدرة جبهة المقاومة على مواجهة "العدو العالمي"
10:42 GMT
ومن المنتظر أن تغادر شمس إلى الإمارات لاستكمال علاجها وقالت: "رجعت لي القرنية وهو ما أسعدني لأنها أعادت لي الحياة من جديد وعاد الأمل في المستقبل"، كما أعربت عن سعادتها بالسفر للإمارات بسبب وجود أجهزة حديثة، الأطباء في غزة ماهرون لكن لا توجد أجهزة".
وأوضحت شقيقة شمس إن اختها كانت قد تعرضت للقصف في 23 يوليو/ تموز الماضي، وعانت في المستشفى قبل أن تحصل على فرصة السفر".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة
5 نوفمبر, 14:46 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.
واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:59 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 نوفمبر, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала