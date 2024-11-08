https://sarabic.ae/20241108/فلسطينية-تبصر-بعين-ضحية-قصف-إسرائيلي-1094611191.html

فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي

فلسطينية تبصر بعين ضحية قصف إسرائيلي

سبوتنيك عربي

تمكنت فتاة فلسطينية من الرؤية مرة أخرى بشكل طبيعي بعدما أجرت عملية زراعة ناجحة لقرنية نقلت إليها من أحد ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع والذي قتل في غارة... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T13:52+0000

2024-11-08T13:52+0000

2024-11-08T13:52+0000

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وأوضح موقع "سكاي نيوز عربية" إن القرنية أخذت من شاب يدعى عمر القطشان، كان قد قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ما أتاح الفرصة لزراعتها في عين الفتاة، شمس عويضة، والتي فقدت بدورها إحدى عينيها خلال الحرب، لتتمكن بعدها من الرؤية بالعين التي كانت مصابة.من جانبه، أعرب محمد القطشان والد عمر عن سعادته بنقل القرنية للفتاة وأنها "بدأت الرؤية بها وهو ما أحدث فرحة داخل قلبي، كنت حزينا لفراق ولدي وهو أمر غير سهل، لكن هذا الأمر جعلني أشعر أن عين ابني موجودة والفتاة ترى بها وطلبت أن تقرأ بها القرآن وتدعو له".ومن المنتظر أن تغادر شمس إلى الإمارات لاستكمال علاجها وقالت: "رجعت لي القرنية وهو ما أسعدني لأنها أعادت لي الحياة من جديد وعاد الأمل في المستقبل"، كما أعربت عن سعادتها بالسفر للإمارات بسبب وجود أجهزة حديثة، الأطباء في غزة ماهرون لكن لا توجد أجهزة".وأوضحت شقيقة شمس إن اختها كانت قد تعرضت للقصف في 23 يوليو/ تموز الماضي، وعانت في المستشفى قبل أن تحصل على فرصة السفر".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح مستمر لغالبية السكان، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وتشتد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف مدنية، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويعطل إمدادات المياه، ويستهدف المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية شمالي غزة بشكل مباشر، حيث تقود إسرائيل منذ نحو شهر هجوما تحت حصار كامل، ويتعرض مشفى كمال عدوان آخر مستشفى في المنطقة يعمل بشكل جزئي، لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أسابيع.

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منوعات, الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة