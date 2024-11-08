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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20241108/فيديو-يكشف-حقيقة-واقعة-خاتم-نيمار-1094604334.html
فيديو يكشف حقيقة واقعة "خاتم نيمار"
فيديو يكشف حقيقة واقعة "خاتم نيمار"
سبوتنيك عربي
أثار نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بشأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، في المباراة التي لعبها فريقه أمام فريق... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-08T11:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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رياضة
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فقد عرض أحد الجماهير خاتما للبيع بعد المباراة، زاعما أن نيمار منحه إياه، خلال مصافحته له عند دخول الملعب، فيما قال بعض المتابعين إن "المشجع استطاع سحب خاتم النجم العالمي من إصبعه".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه النجم البرازيلي وهو يصافح المشجعين عند دخوله الملعب، دون أي يرتدي أي شيء في يده، ما يؤكد عدم صحة ارتداء الخاتم.وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الهلال واستقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا. وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.
https://sarabic.ae/20241106/بعد-إصابة-نيمار-هل-ينتقل-رونالدو-للهلال-السعودي؟-1094557582.html
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نادي الفيديو, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
نادي الفيديو, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة

فيديو يكشف حقيقة واقعة "خاتم نيمار"

11:00 GMT 08.11.2024
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أثار نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بشأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، في المباراة التي لعبها فريقه أمام فريق استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.
فقد عرض أحد الجماهير خاتما للبيع بعد المباراة، زاعما أن نيمار منحه إياه، خلال مصافحته له عند دخول الملعب، فيما قال بعض المتابعين إن "المشجع استطاع سحب خاتم النجم العالمي من إصبعه".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه النجم البرازيلي وهو يصافح المشجعين عند دخوله الملعب، دون أي يرتدي أي شيء في يده، ما يؤكد عدم صحة ارتداء الخاتم.
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
بعد إصابة نيمار... هل ينتقل رونالدو للهلال السعودي؟
6 نوفمبر, 21:45 GMT
وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الهلال واستقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا. وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.
تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.
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