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https://sarabic.ae/20241109/أول-قرار-من-نيمار-بعد-إصابته-وغيابه-عن-الهلال-السعودي-حتى-بداية-العام-المقبل-1094626816.html
أول قرار من نيمار بعد إصابته وغيابه عن الهلال السعودي حتى بداية العام المقبل
أول قرار من نيمار بعد إصابته وغيابه عن الهلال السعودي حتى بداية العام المقبل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، اتخذ قرارا للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أخيرا مع فريقه، والتي ستبعده حتى بداية العام... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:52+0000
2024-11-09T11:52+0000
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وقالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، في تقرير لها، إن "نيمار متواجد في البرازيل للخضوع لعلاج من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن وأيضا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مافي في ريو دي جانيرو"، متوقعة أن "النجم إلى اللعب العام المقبل وأن يقضي الأشهر المقبلة في البرازيل".ووجه نيمار صدمة جديدة لإدارة ناديه بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة.وكان الهلال كان قد أعلن سابقا إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع قبل أن يعود للمشاركة في المباريات مع الفريق.وراجت تقارير خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام البرازيلية والعالمية تفيد بتوصل الهلال إلى اتفاق مع نيمار لرحيله في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن مسؤولي الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي نفوا هذا الأمر.وشارك نيمار في 7 مباريات فقط مع الهلال وسجل مرة واحدة وقدم 3 تمريرات حاسمة ويمتد عقده مع النادي السعودي حتى يونيو/حزيران 2025.
https://sarabic.ae/20241106/بعد-إصابة-نيمار-هل-ينتقل-رونالدو-للهلال-السعودي؟-1094557582.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة

أول قرار من نيمار بعد إصابته وغيابه عن الهلال السعودي حتى بداية العام المقبل

11:52 GMT 09.11.2024
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، اتخذ قرارا للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أخيرا مع فريقه، والتي ستبعده حتى بداية العام المقبل.
وقالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، في تقرير لها، إن "نيمار متواجد في البرازيل للخضوع لعلاج من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن وأيضا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مافي في ريو دي جانيرو"، متوقعة أن "النجم إلى اللعب العام المقبل وأن يقضي الأشهر المقبلة في البرازيل".
ووجه نيمار صدمة جديدة لإدارة ناديه بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان الهلال كان قد أعلن سابقا إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع قبل أن يعود للمشاركة في المباريات مع الفريق.
وراجت تقارير خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام البرازيلية والعالمية تفيد بتوصل الهلال إلى اتفاق مع نيمار لرحيله في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن مسؤولي الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي نفوا هذا الأمر.
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
بعد إصابة نيمار... هل ينتقل رونالدو للهلال السعودي؟
6 نوفمبر, 21:45 GMT
وشارك نيمار في 7 مباريات فقط مع الهلال وسجل مرة واحدة وقدم 3 تمريرات حاسمة ويمتد عقده مع النادي السعودي حتى يونيو/حزيران 2025.
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