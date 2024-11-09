بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241109/بايرن-ميونخ-يتغلب-على-سانت-باولي-بصاروخية-موسيالا-فيديو-1094635857.html
بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو
بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التغلب على نظيره سانت باولي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T17:21+0000
2024-11-09T17:21+0000
مجتمع
رياضة
نادي بايرن ميونخ
أخبار كرة القدم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/09/1069973293_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_ccf725ab7d63c4e3b6080d8a214e0cab.jpg
وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه سانت باولي بهدف للا شيء في الدقيقة 22 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية للاعبه جمال موسيالا.وبتلك النتيجة يأتي بايرن ميونخ متصدرا للدوري الألماني برصيد 26 نقطة بعد فوزه العريض على يونيون برلين 3-0 في الجولة السابقة، فيما يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.وكان بايرن ميونخ قد دخل مباراة سانت باولي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، بالإضافة إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.ويشار إلى أن الفريق البافاري قدم أداء هجوميا مميزا في الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات التي جرت خارج أرضه، حيث سجل 22 هدفا في 5 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.
https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-إسبانية-نجم-بايرن-ميونخ-ينضم-لريال-مدريد-مجانا-في-يناير-المقبل-1092704081.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/09/1069973293_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_ff7280b6e2b41491f7c6cf20c00f28d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار كرة القدم, أخبار ألمانيا
رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار كرة القدم, أخبار ألمانيا

بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو

17:21 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Alexandra Beierلاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني
لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alexandra Beier
تابعنا عبر
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التغلب على نظيره سانت باولي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني "بوندزليغا".
وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه سانت باولي بهدف للا شيء في الدقيقة 22 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية للاعبه جمال موسيالا.
وبتلك النتيجة يأتي بايرن ميونخ متصدرا للدوري الألماني برصيد 26 نقطة بعد فوزه العريض على يونيون برلين 3-0 في الجولة السابقة، فيما يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.
ملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
مجتمع
صحيفة إسبانية: نجم بايرن ميونخ ينضم لريال مدريد "مجانا" في يناير المقبل
14 سبتمبر, 08:09 GMT
وكان بايرن ميونخ قد دخل مباراة سانت باولي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، بالإضافة إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.
ويشار إلى أن الفريق البافاري قدم أداء هجوميا مميزا في الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات التي جرت خارج أرضه، حيث سجل 22 هدفا في 5 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل18:32 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала