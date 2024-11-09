https://sarabic.ae/20241109/بايرن-ميونخ-يتغلب-على-سانت-باولي-بصاروخية-موسيالا-فيديو-1094635857.html
بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو
بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التغلب على نظيره سانت باولي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T17:21+0000
2024-11-09T17:21+0000
2024-11-09T17:21+0000
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وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه سانت باولي بهدف للا شيء في الدقيقة 22 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية للاعبه جمال موسيالا.وبتلك النتيجة يأتي بايرن ميونخ متصدرا للدوري الألماني برصيد 26 نقطة بعد فوزه العريض على يونيون برلين 3-0 في الجولة السابقة، فيما يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.وكان بايرن ميونخ قد دخل مباراة سانت باولي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، بالإضافة إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.ويشار إلى أن الفريق البافاري قدم أداء هجوميا مميزا في الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات التي جرت خارج أرضه، حيث سجل 22 هدفا في 5 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.
https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-إسبانية-نجم-بايرن-ميونخ-ينضم-لريال-مدريد-مجانا-في-يناير-المقبل-1092704081.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار كرة القدم, أخبار ألمانيا
رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار كرة القدم, أخبار ألمانيا
بايرن ميونخ يتغلب على سانت باولي بصاروخية موسيالا... فيديو
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التغلب على نظيره سانت باولي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني "بوندزليغا".
وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه سانت باولي بهدف للا شيء في الدقيقة 22 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية للاعبه جمال موسيالا.
وبتلك النتيجة يأتي بايرن ميونخ متصدرا للدوري الألماني
برصيد 26 نقطة بعد فوزه العريض على يونيون برلين 3-0 في الجولة السابقة، فيما يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.
وكان بايرن ميونخ قد دخل مباراة سانت باولي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، بالإضافة إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.
ويشار إلى أن الفريق البافاري
قدم أداء هجوميا مميزا في الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات التي جرت خارج أرضه، حيث سجل 22 هدفا في 5 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.