https://sarabic.ae/20241110/السيسي-مصر-مصرة-على-بذل-الجهود-للتخفيف-من-حجم-القتل-والجوع-في-قطاع-غزة-1094653746.html
السيسي: مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة
السيسي: مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "التوافق الكبير مع ماليزيا على أهمية بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات". 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن "مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين".وأضاف أن "هناك تفاهم كبير بين مصر وماليزيا تجاه التعاون بين البلدين وتطويره وكذلك تجاه القضايا بالمنطقة"، متابعا: "توافقنا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات بالسودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان".من جهته، وجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر للرئيس المصري وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دورها لإيجاد حل للموقف الصعب في غزة، مؤكدا أن الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة وإحلال السلام.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب. وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241106/مصر-لا-يمكن-السكوت-على-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-غزة-1094550622.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ماليزيا اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ماليزيا اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي: مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "التوافق الكبير مع ماليزيا على أهمية بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات".
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن "مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين".
وأضاف أن "هناك تفاهم كبير بين مصر وماليزيا تجاه التعاون بين البلدين وتطويره وكذلك تجاه القضايا بالمنطقة"، متابعا: "توافقنا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات بالسودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان".
من جهته، وجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر للرئيس المصري وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دورها لإيجاد حل للموقف الصعب في غزة، مؤكدا أن الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة وإحلال السلام.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.