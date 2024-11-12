https://sarabic.ae/20241112/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094712925.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T09:42+0000

2024-11-12T09:42+0000

2024-11-12T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ودبابة وست مركبات وعدد من المدافع الميدانية".وأضاف بيان الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 من العسكريين، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد خمس هجمات مضادة أوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وسيارة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صورايخ من طراز "هيمارس" و71 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا