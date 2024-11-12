https://sarabic.ae/20241112/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094712925.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T09:42+0000
2024-11-12T09:42+0000
2024-11-12T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ودبابة وست مركبات وعدد من المدافع الميدانية".وأضاف بيان الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 من العسكريين، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد خمس هجمات مضادة أوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وسيارة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صورايخ من طراز "هيمارس" و71 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
09:42 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 09:58 GMT 12.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ودبابة وست مركبات وعدد من المدافع الميدانية".
وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادا وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 من العسكريين، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".
وأضاف بيان الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 من العسكريين، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وتم صد 3 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 470عسكريا، ودبابة، وعددا من المدافغ، وتدمير محطة الحرب الإلكترونية Enclave-N وأربعة مستودعات ميدانية للذخيرة".
وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد خمس هجمات مضادة أوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وسيارة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صورايخ من طراز "هيمارس" و71 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.