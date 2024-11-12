https://sarabic.ae/20241112/ترامب-يعين-عضو-الكونغرس-والتز-مستشارا-له-للأمن-القومي-الأمريكي-1094739268.html
ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي
ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعيين عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مايك فالز، مستشارا له للأمن القومي في إدارته. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب في بيان له: "أنا فخور بأن أعلن أنه تم تعيين عضو الكونغرس مايك فالز (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) للعمل في حكومتي كمستشار للأمن القومي".وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن فالز سيكون "مدافعا قويا عن السعي لتحقيق السلام من خلال القوة".وذكر عضو الكونغرس أن ترامب سيشير للحكومة الأوكرانية إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، اعترف فالز، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس المستقبلي يمكن أن يزود كييف بكل الوسائل والأسلحة اللازمة إذا لم توافق موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، في انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالمترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
https://sarabic.ae/20241112/وسائل-إعلام-تكشف-عما-سيقوم-به-ترامب-في-اليوم-الأول-من-ولايته-الرئاسية-الجديدة--1094733101.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي
أعلن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعيين عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مايك فالز، مستشارا له للأمن القومي في إدارته.
وقال ترامب في بيان له: "أنا فخور بأن أعلن أنه تم تعيين عضو الكونغرس مايك فالز (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) للعمل في حكومتي كمستشار للأمن القومي".
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن فالز سيكون "مدافعا قويا عن السعي لتحقيق السلام من خلال القوة".
وسبق أن قال فالز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن ترامب لديه استراتيجية مشتركة لتشجيع روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع الأوكراني.
وذكر عضو الكونغرس أن ترامب سيشير للحكومة الأوكرانية إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، اعترف فالز، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس المستقبلي يمكن أن يزود كييف بكل الوسائل والأسلحة اللازمة إذا لم توافق موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة،
في انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.