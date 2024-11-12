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ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي
ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعيين عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مايك فالز، مستشارا له للأمن القومي في إدارته. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T18:56+0000
2024-11-12T18:56+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال ترامب في بيان له: "أنا فخور بأن أعلن أنه تم تعيين عضو الكونغرس مايك فالز (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) للعمل في حكومتي كمستشار للأمن القومي".وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن فالز سيكون "مدافعا قويا عن السعي لتحقيق السلام من خلال القوة".وذكر عضو الكونغرس أن ترامب سيشير للحكومة الأوكرانية إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، اعترف فالز، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس المستقبلي يمكن أن يزود كييف بكل الوسائل والأسلحة اللازمة إذا لم توافق موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، في انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالمترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يعين عضو الكونغرس والتز مستشارا له للأمن القومي الأمريكي

18:56 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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أعلن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعيين عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مايك فالز، مستشارا له للأمن القومي في إدارته.
وقال ترامب في بيان له: "أنا فخور بأن أعلن أنه تم تعيين عضو الكونغرس مايك فالز (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) للعمل في حكومتي كمستشار للأمن القومي".
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن فالز سيكون "مدافعا قويا عن السعي لتحقيق السلام من خلال القوة".
وسبق أن قال فالز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن ترامب لديه استراتيجية مشتركة لتشجيع روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع الأوكراني.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
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وذكر عضو الكونغرس أن ترامب سيشير للحكومة الأوكرانية إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، اعترف فالز، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس المستقبلي يمكن أن يزود كييف بكل الوسائل والأسلحة اللازمة إذا لم توافق موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، في انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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