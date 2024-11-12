https://sarabic.ae/20241112/تقرير-صادم-كوكاكولا-وشركات-عالمية-أخرى-تبيع-منتجات-أقل-صحية-في-بلدان-الدخل-المنخفض-----1094725236.html
تقرير صادم... "كوكاكولا" وشركات عالمية أخرى تبيع منتجات أقل صحية في بلدان الدخل المنخفض
تقرير صادم... "كوكاكولا" وشركات عالمية أخرى تبيع منتجات أقل صحية في بلدان الدخل المنخفض
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لـ"مؤشر التغذية العالمي"، في نسخته الخامسة عن "مبادرة الوصول إلى التغذية"، أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، تبيع منتجات في البلدان... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T13:47+0000
2024-11-12T13:47+0000
2024-11-12T13:47+0000
مجتمع
منوعات
مشروبات غازية
المشروبات الغازية
كوكاكولا
كوكاكولا
كوكاكولا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103665/44/1036654423_0:333:5403:3372_1920x0_80_0_0_2d6fa5e14faa9b3aaf02cb262adcadb1.jpg
وأشار التقرير إلى أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، من ضمنها "كوكاكولا" و"مارس"، تبيع منتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل صحية من تلك التي تبيعها في البلدان ذات الدخل المرتفع، مما يكشف عن تفاوت في عروض المنتجات عبر الأسواق المختلفة. وقال غريغاس غاريت، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرة الوصول إلى التغذية" إن "30 من كبريات الشركات المصنعة للأغذية، والتي تستحوذ على ربع إجمالي مبيعات الأغذية المعبأة في العالم، تسوق منتجاتها بمعايير معيبة".بدوره، قال مارك ويني، مدير الأبحاث في "مبادرة الوصول إلى التغذية"، في تصريح صحافي، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تقدم "صورة واضحة للغاية على أن ما تبيعه هذه الشركات من منتجات في أفقر البلدان في العالم، حيث تنشط أكثر فأكثر، ليس منتجات صحية، وبالتالي فهي دعوة إلى حكومات هذه الدول لكي تكون يقظة حيال ذلك".ونوه التقرير إلى أنه "بينما تسجل مبيعات هذه الأطعمة مستويات قياسية في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن الاستهلاك ينمو بشكل أسرع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إذ تساهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كالتوسع الحضري وزيادة عدد النساء العاملات، في هذا التحول". يذكر أن مؤسسة "مبادرة الوصول إلى التغذية"، هي مؤسسة عالمية غير ربحية مقرها في هولندا، وتهتم بالسياسات الغذائية وتقييم مساهمات القطاع الخاص في معالجة تحديات التغذية العالمية.بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحةدراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلة
https://sarabic.ae/20240729/المشروبات-الغازية-الدايت-أخطر-على-صحتك-تعرف-على-الأسباب-1091210657.html
https://sarabic.ae/20241020/الكشف-عن-4-حقائق-مروعة-تدفعك-لاعتزال-شرب-الصودا-الدايت-مدى-الحياة-1093965584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103665/44/1036654423_907:0:5403:3372_1920x0_80_0_0_97675f0af1d38f4569f010053aeb92b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, مشروبات غازية, المشروبات الغازية, كوكاكولا, كوكاكولا, كوكاكولا, الأخبار
منوعات, مشروبات غازية, المشروبات الغازية, كوكاكولا, كوكاكولا, كوكاكولا, الأخبار
تقرير صادم... "كوكاكولا" وشركات عالمية أخرى تبيع منتجات أقل صحية في بلدان الدخل المنخفض
كشف تقرير جديد لـ"مؤشر التغذية العالمي"، في نسخته الخامسة عن "مبادرة الوصول إلى التغذية"، أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، تبيع منتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل صحية من تلك التي تبيعها في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشار التقرير إلى أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، من ضمنها "كوكاكولا" و"مارس"، تبيع منتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل صحية من تلك التي تبيعها في البلدان ذات الدخل المرتفع، مما يكشف عن تفاوت في عروض المنتجات عبر الأسواق المختلفة.
وقال غريغاس غاريت، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرة الوصول إلى التغذية" إن "30 من كبريات الشركات المصنعة للأغذية، والتي تستحوذ على ربع إجمالي مبيعات الأغذية المعبأة في العالم،
تسوق منتجاتها بمعايير معيبة".
وأكد غاريت، في بيان صحافي، أن "بعض الشركات أحرزت تقدما فيما يتعلق بتقييد تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال دون سن السادسة عشرة، ولكن أيا من الشركات المشمولة في التقرير لم تلتزم بشكل كامل بمعايير التسويق التي حددتها منظمة الصحة العالمية، خاصة في ما يتعلق بعدم تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال".
بدوره، قال مارك ويني، مدير الأبحاث في "مبادرة الوصول إلى التغذية"، في تصريح صحافي، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تقدم "صورة واضحة للغاية على أن ما تبيعه هذه الشركات من منتجات في أفقر البلدان في العالم، حيث تنشط أكثر فأكثر، ليس منتجات صحية،
وبالتالي فهي دعوة إلى حكومات هذه الدول لكي تكون يقظة حيال ذلك".
ونوه التقرير إلى أنه "بينما تسجل مبيعات هذه الأطعمة
مستويات قياسية في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن الاستهلاك ينمو بشكل أسرع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إذ تساهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كالتوسع الحضري وزيادة عدد النساء العاملات، في هذا التحول".
يذكر أن مؤسسة "مبادرة الوصول إلى التغذية"، هي مؤسسة عالمية غير ربحية مقرها في هولندا، وتهتم بالسياسات الغذائية
وتقييم مساهمات القطاع الخاص في معالجة تحديات التغذية العالمية.