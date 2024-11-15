https://sarabic.ae/20241115/حزب-الله-يعلن-استهداف-أكثر-من-10-مواقع-لتجمعات-قوات-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1094816042.html
"حزب الله" يعلن استهداف أكثر من 10 مواقع لتجمعات قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
"حزب الله" يعلن استهداف أكثر من 10 مواقع لتجمعات قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجمات على أكثر من عشر تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T00:22+0000
2024-11-15T00:22+0000
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وقال "حزب الله" في بيان: "للمرة الثانية، شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوماً بالصواريخ على تجمع للقوات الإسرائيلية المعادية في الأطراف الجنوبية لمستوطنة الخيام".وبحسب تقارير المقاومة، نُفذت الهجمات باستخدام الصواريخ والمدفعية الثقيلة على قوات إسرائيلية كانت تحاول تركيز وجودها في مستوطنات حدودية داخل إسرائيل، وكذلك في مناطق لبنانية تشمل الخيام والعديسة.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الإسرائيلي-يتكبد-خسائر-كبيرة-مقتل-6-جنود-في-ضربات-قاتلة-جنوب-لبنان-1094780654.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
"حزب الله" يعلن استهداف أكثر من 10 مواقع لتجمعات قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجمات على أكثر من عشر تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وقال "حزب الله" في بيان: "للمرة الثانية، شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوماً بالصواريخ على تجمع للقوات الإسرائيلية المعادية في الأطراف الجنوبية لمستوطنة الخيام".
وبحسب تقارير المقاومة، نُفذت الهجمات باستخدام الصواريخ والمدفعية الثقيلة على قوات إسرائيلية كانت تحاول تركيز وجودها في مستوطنات حدودية داخل إسرائيل، وكذلك في مناطق لبنانية تشمل الخيام والعديسة.
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان،
حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية
ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.