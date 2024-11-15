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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
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https://sarabic.ae/20241115/صفعة-مدوية-من-مايك-تايسون-لجيك-بول-تشعل-حلبات-النزال-المرتقب-فيديو-1094824237.html
صفعة "مدوية" من مايك تايسون لجيك بول تشعل حلبات النزال المرتقب... فيديو
صفعة "مدوية" من مايك تايسون لجيك بول تشعل حلبات النزال المرتقب... فيديو
سبوتنيك عربي
أقدم أسطورة الملاكمة بالوزن الثقيل السابق الأمريكي مايك تايسون على صفع خصمه جيك بول عندما تواجه الملاكمان خلال عملية الوزن قبيل نزالهما المرتقب. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T10:14+0000
2024-11-15T10:14+0000
مجتمع
رياضة
ملاكمة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصفع تايسون البالغ 58 عاما، خصمه بول 27 عاما، على خده بيده اليمنى بعد الوزن الرسمي لنزال اليوم الجمعة، المرتقب في أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية.وتدخلت مجموعة من رجال الأمن بسرعة للفصل بين الملاكمين بعد الحادث قبل أن يتم إبعاد تايسون من المكان.وعندما سئل تايسون عن سبب صفعه لبول، قال ببساطة: "انتهى الحديث".وأصر بول، صانع المحتوى الشهير البالغ 27 عاما والذي تحول إلى ملاكم، على أنه لم يصب بأذى من صفعة تايسون، والتي أثارت صيحات الجمهور، ولكن سرعان ما تحول بول من الضحك إلى الصراخ المليء بالألفاظ البذيئة.وتحتضن الحلبة في ملعب "آي تي آند تي" النزال، وسط حضور سيصل إلى أكثر من 80 ألف متفرج، بعضهم سيدفع نحو مليوني دولار ثمن التذاكر.وبالنظر إلى فارق السن بين الملاكمين (3 عقود)، فإن القواعد الدقيقة التي سيتواجه بموجبها الثنائي كانت موضوع الكثير من التكهنات منذ الإعلان عن النزال لأول مرة في مارس/آذار الماضي، وعلى عكس التوقعات فلن تكون المباراة استعراضية بل ستكون احترافية وسيتم التنافس عليها بموجب قواعد الملاكمة المحترفة.رونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعوديلاعب عربي على رادار نادي ريال مدريد الإسباني
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رياضة, ملاكمة, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, ملاكمة, الولايات المتحدة الأمريكية

صفعة "مدوية" من مايك تايسون لجيك بول تشعل حلبات النزال المرتقب... فيديو

10:14 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Julio Cortezمايك تايسون، يصفع جيك بول أثناء قياس الوزن قبل مباراتهما في الوزن الثقيل
مايك تايسون، يصفع جيك بول أثناء قياس الوزن قبل مباراتهما في الوزن الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Julio Cortez
تابعنا عبر
أقدم أسطورة الملاكمة بالوزن الثقيل السابق الأمريكي مايك تايسون على صفع خصمه جيك بول عندما تواجه الملاكمان خلال عملية الوزن قبيل نزالهما المرتقب.
وصفع تايسون البالغ 58 عاما، خصمه بول 27 عاما، على خده بيده اليمنى بعد الوزن الرسمي لنزال اليوم الجمعة، المرتقب في أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية.
وتدخلت مجموعة من رجال الأمن بسرعة للفصل بين الملاكمين بعد الحادث قبل أن يتم إبعاد تايسون من المكان.
وعندما سئل تايسون عن سبب صفعه لبول، قال ببساطة: "انتهى الحديث".
وأصر بول، صانع المحتوى الشهير البالغ 27 عاما والذي تحول إلى ملاكم، على أنه لم يصب بأذى من صفعة تايسون، والتي أثارت صيحات الجمهور، ولكن سرعان ما تحول بول من الضحك إلى الصراخ المليء بالألفاظ البذيئة.
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ملاكم يقص شعره أثناء النزال ويحسم النتيجة... فيديو
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وتحتضن الحلبة في ملعب "آي تي آند تي" النزال، وسط حضور سيصل إلى أكثر من 80 ألف متفرج، بعضهم سيدفع نحو مليوني دولار ثمن التذاكر.
وبالنظر إلى فارق السن بين الملاكمين (3 عقود)، فإن القواعد الدقيقة التي سيتواجه بموجبها الثنائي كانت موضوع الكثير من التكهنات منذ الإعلان عن النزال لأول مرة في مارس/آذار الماضي، وعلى عكس التوقعات فلن تكون المباراة استعراضية بل ستكون احترافية وسيتم التنافس عليها بموجب قواعد الملاكمة المحترفة.
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