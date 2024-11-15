https://sarabic.ae/20241115/صفعة-مدوية-من-مايك-تايسون-لجيك-بول-تشعل-حلبات-النزال-المرتقب-فيديو-1094824237.html

صفعة "مدوية" من مايك تايسون لجيك بول تشعل حلبات النزال المرتقب... فيديو

صفعة "مدوية" من مايك تايسون لجيك بول تشعل حلبات النزال المرتقب... فيديو

سبوتنيك عربي

أقدم أسطورة الملاكمة بالوزن الثقيل السابق الأمريكي مايك تايسون على صفع خصمه جيك بول عندما تواجه الملاكمان خلال عملية الوزن قبيل نزالهما المرتقب. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T10:14+0000

2024-11-15T10:14+0000

2024-11-15T10:14+0000

مجتمع

رياضة

ملاكمة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وصفع تايسون البالغ 58 عاما، خصمه بول 27 عاما، على خده بيده اليمنى بعد الوزن الرسمي لنزال اليوم الجمعة، المرتقب في أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية.وتدخلت مجموعة من رجال الأمن بسرعة للفصل بين الملاكمين بعد الحادث قبل أن يتم إبعاد تايسون من المكان.وعندما سئل تايسون عن سبب صفعه لبول، قال ببساطة: "انتهى الحديث".وأصر بول، صانع المحتوى الشهير البالغ 27 عاما والذي تحول إلى ملاكم، على أنه لم يصب بأذى من صفعة تايسون، والتي أثارت صيحات الجمهور، ولكن سرعان ما تحول بول من الضحك إلى الصراخ المليء بالألفاظ البذيئة.وتحتضن الحلبة في ملعب "آي تي آند تي" النزال، وسط حضور سيصل إلى أكثر من 80 ألف متفرج، بعضهم سيدفع نحو مليوني دولار ثمن التذاكر.وبالنظر إلى فارق السن بين الملاكمين (3 عقود)، فإن القواعد الدقيقة التي سيتواجه بموجبها الثنائي كانت موضوع الكثير من التكهنات منذ الإعلان عن النزال لأول مرة في مارس/آذار الماضي، وعلى عكس التوقعات فلن تكون المباراة استعراضية بل ستكون احترافية وسيتم التنافس عليها بموجب قواعد الملاكمة المحترفة.رونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعوديلاعب عربي على رادار نادي ريال مدريد الإسباني

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رياضة, ملاكمة, الولايات المتحدة الأمريكية