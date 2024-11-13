https://sarabic.ae/20241113/لاعب-عربي-على-رادار-نادي-ريال-مدريد-الإسباني-1094770722.html
لاعب عربي على رادار نادي ريال مدريد الإسباني
لاعب عربي على رادار نادي ريال مدريد الإسباني
سبوتنيك عربي
أشار تقرير نشره موقع إسباني عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني بضم أحد لاعبي المنتخب المغربي إلى صفوفه. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T17:15+0000
2024-11-13T17:15+0000
2024-11-13T17:15+0000
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وفقا لموقع "فيتاخس" الإسباني، فإن نادي ريال مدريد يرغب بضم اللاعب المغربي نايف أكرد، لاعب ريال سوسيداد لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وذكر التقرير الذي نشره الموقع الإسباني أن أكرد يملك كل المقومات لحمل قميص "الفريق الملكي" بعد تزايد إصابات مدافعيه في الفترة الماضية، معتبرًا أن اللاعب المغربي يعد واحدا من بين أفضل المدافعين في الدوري الإسباني.وأشار التقرير إلى أن أكرد بإمكانه أن يكون حلا ناجعا لمشاكل دفاع ريال مدريد، الذي سيفتقد لكل من البرازيلي، إدير ميليتاو، الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في الجولة الماضية أمام أوساسونا، إلى جانب غياب النمساوي دافيد ألابا، بسبب الإصابة.وبحسب الموقع الإسباني، فإن المدافع المغربي يمتلك تجربة احترافية في البطولات الأوروبية وجاهز لتحديات "الميرنغي" المقبلة. وقد فرض وجوده سريعا بـ"الليغا" وبات من بين أفضل المدافعين في الدوري في وقت وجيز.يذكر أن الدولي المغربي، نايف أكرد، شارك في 12 مباراة مع ريال سوسيداد في الموسم الكروي الحالي في جميع البطولات، حيث يلعب للفريق بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، قادما من "وست هام" الإنجليزي الذي يملك عقده إلى غاية صيف سنة 2027.مدرب نابولي الإيطالي يكشف السبب وراء التعادل مع إنتر ميلانرونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعودي
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار الفيفا
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار الفيفا
لاعب عربي على رادار نادي ريال مدريد الإسباني
أشار تقرير نشره موقع إسباني عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني بضم أحد لاعبي المنتخب المغربي إلى صفوفه.
وفقا لموقع "فيتاخس" الإسباني، فإن نادي ريال مدريد يرغب بضم اللاعب المغربي نايف أكرد، لاعب ريال سوسيداد لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكر التقرير الذي نشره الموقع الإسباني أن أكرد يملك كل المقومات لحمل قميص "الفريق الملكي" بعد تزايد إصابات مدافعيه في الفترة الماضية، معتبرًا أن اللاعب المغربي يعد واحدا من بين أفضل المدافعين في الدوري الإسباني.
وأشار التقرير إلى أن أكرد بإمكانه أن يكون حلا ناجعا لمشاكل دفاع ريال مدريد،
الذي سيفتقد لكل من البرازيلي، إدير ميليتاو، الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في الجولة الماضية أمام أوساسونا، إلى جانب غياب النمساوي دافيد ألابا، بسبب الإصابة.
وبحسب الموقع الإسباني، فإن المدافع المغربي
يمتلك تجربة احترافية في البطولات الأوروبية وجاهز لتحديات "الميرنغي" المقبلة. وقد فرض وجوده سريعا بـ"الليغا" وبات من بين أفضل المدافعين في الدوري في وقت وجيز.
يذكر أن الدولي المغربي، نايف أكرد، شارك في 12 مباراة مع ريال سوسيداد في الموسم الكروي الحالي في جميع البطولات،
حيث يلعب للفريق بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، قادما من "وست هام" الإنجليزي الذي يملك عقده إلى غاية صيف سنة 2027.