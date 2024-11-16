https://sarabic.ae/20241116/الكرملين-المحادثة-بين-بوتين-وشولتس-استغرقت-ساعة--1094860367.html
الكرملين: المحادثة بين بوتين وشولتس استغرقت ساعة
الكرملين: المحادثة بين بوتين وشولتس استغرقت ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والتي جرت في اليوم... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T12:36+0000
2024-11-16T12:36+0000
2024-11-16T12:36+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول مدة المحادثة بين بوتين وشولتس: "ساعة واحدة".وتم نشر فيديو المقابلة، على قناة الصحفي على التلغرام.وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين. وجاء في المادة أن الاتفاق "تم أيضًا على المحادثة بين بوتين وشولتس مع الشركاء... عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في برلين في 18 أكتوبر، وتم إبلاغ فلاديمير زيلينسكي أيضًا". وزير الخارجية البولندي يعلن استضافة وارسو لـ"أهم مفاوضات حول أوكرانيا"
https://sarabic.ae/20241116/معترفا-بصعوبة-الوضع-الميداني-زيلينسكي-يتحدث-عن-إنهاء-الحرب-بالدبلوماسية-1094858542.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
الكرملين: المحادثة بين بوتين وشولتس استغرقت ساعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والتي جرت في اليوم السابق، استمرت لمدة ساعة.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول مدة المحادثة بين بوتين وشولتس: "ساعة واحدة".
وتم نشر فيديو المقابلة، على قناة الصحفي على التلغرام.
وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وجرى خلال المكالمة
تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.
وذكرت صحيفة ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخطط التحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر، خلال اجتماع في برلين.
وجاء في المادة
أن الاتفاق "تم أيضًا على المحادثة بين بوتين وشولتس مع الشركاء... عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في برلين في 18 أكتوبر، وتم إبلاغ فلاديمير زيلينسكي أيضًا".