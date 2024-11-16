https://sarabic.ae/20241116/محكمة-إيرانية-تقضي-بتغريم-الولايات-المتحدة-48-مليار-دولار-كتعويضات-للشهداء-1094857894.html

محكمة إيرانية تقضي بتغريم الولايات المتحدة 48 مليار دولار كتعويضات "للشهداء"

محكمة إيرانية تقضي بتغريم الولايات المتحدة 48 مليار دولار كتعويضات "للشهداء"

سبوتنيك عربي

قضت محكمة إيرانية بتغريم الولايات المتحدة مبلغ 48 مليار دولار كتعويضات، "لعوائل شهداء مدافعي الحرم بسبب دعمها للجماعات الإرهابية". 16.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن حكم المحكمة جاء بعدما نظرت في شكوى أهالي ضحايا دافعوا عن أماكن مقدسة في سوريا والعراق، وقد نص الحكم على إدانة الولايات المتحدة بدفع 48.860 مليار دولار كتعويضات للأهالي. وقالت المحكمة إنها "نظرت في شكوى 700 من ذوي الضحايا الذين دافعوا عن الأماكن المقدسة ضد الحكومة الأمريكية لدعمها العلني للجماعات الإرهابية والتكفيرية"، وجاءت المحاكمة بحضور أهالي الضحايا، والعميد سهراب علي شمخاني النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني ومجموعة من المحامين. وصدر حكم المحكمة بعد جلستين في الفرع 55 للمحكمة القانونية الخاصة للعلاقات الدولية في طهران برئاسة القاضي مجيد حسين زاده. وتشمل هذه القضية 38 محامياً من 27 محافظة. يذكر أنه في عام 2017، أعلن محمد علي شهيدي محلاتي، رئيس مؤسسة "الشهداء وقدامى المحاربين" في إيران عن إجمالي الخسائر التي منيت بها القوات الإيرانية في في العراق وسوريا. وقال محمد علي شهيدي محلاتي أن حوالى 2100 شخص قتلوا في العراق وأماكن أخرى، دون تحديد الفترة التي قتل فيها الضحايا، وأضاف أن هؤلاء المقاتلين قتلوا دفاعا عما وصفه بـ"العتبات المقدسة" في سوريا والعراق.وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً، ويشن هجمات ضد القوات الحكومية السورية.وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا". بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران"، ووفقا له، فإن هذا أمر مثير للقلق، لأن هناك "قوى تريد زعزعة استقرار" الوضع في سوريا.

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