إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
On air
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241117/إسرائيل-تقرير-إطلاق-عشرات-الصواريخ-في-الدفعة-الأخيرة-من-لبنان-باتجاه-عكا-وخليج-حيفا-1094872121.html
إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا
إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد بإطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة عكا وخليج حيفا على البحر المتوسط. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T10:14+0000
2024-11-17T10:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3e6265cc8b589c74871bf48f98e2fdf.jpg
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 15 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينتي عكا وحيفا، ضمن دفعات صاروخية أطلقت على الشمال الإسرائيلي. وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارات في سماء خليج حيفا بالتزامن مع محاولات اعتراض صواريخ، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي أكثر من 15 انفجاراً في منطقة "الكريوت" بشمالي البلاد.وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.وقال حزب الله في بيان: إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.وفي بيان فجر اليوم، أفاد حزب الله، بأن قواته تواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استكمال-4-موجات-من-الغارات-على-لبنان-1094851838.html
https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الإسرائيلي-يتكبد-خسائر-كبيرة-مقتل-6-جنود-في-ضربات-قاتلة-جنوب-لبنان-1094780654.html
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_daa7e41cca5f7ae8cc55420ac590d616.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا

10:14 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalitتداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد بإطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة عكا وخليج حيفا على البحر المتوسط.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 15 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينتي عكا وحيفا، ضمن دفعات صاروخية أطلقت على الشمال الإسرائيلي.
تداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال 4 موجات من الغارات على لبنان
15 نوفمبر, 22:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارات في سماء خليج حيفا بالتزامن مع محاولات اعتراض صواريخ، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي أكثر من 15 انفجاراً في منطقة "الكريوت" بشمالي البلاد.
وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.
وقال حزب الله في بيان: إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.
وفي بيان فجر اليوم، أفاد حزب الله، بأن قواته تواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.
وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة: مقتل 6 جنود في ضربات قاتلة لـ"حزب الله" جنوب لبنان
14 نوفمبر, 01:14 GMT
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала