https://sarabic.ae/20241117/إسرائيل-تقرير-إطلاق-عشرات-الصواريخ-في-الدفعة-الأخيرة-من-لبنان-باتجاه-عكا-وخليج-حيفا-1094872121.html

إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا

إسرائيل.. تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد بإطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة عكا وخليج حيفا على البحر المتوسط. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T10:14+0000

2024-11-17T10:14+0000

2024-11-17T10:14+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3e6265cc8b589c74871bf48f98e2fdf.jpg

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 15 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينتي عكا وحيفا، ضمن دفعات صاروخية أطلقت على الشمال الإسرائيلي. وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارات في سماء خليج حيفا بالتزامن مع محاولات اعتراض صواريخ، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي أكثر من 15 انفجاراً في منطقة "الكريوت" بشمالي البلاد.وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.وقال حزب الله في بيان: إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.وفي بيان فجر اليوم، أفاد حزب الله، بأن قواته تواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استكمال-4-موجات-من-الغارات-على-لبنان-1094851838.html

https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الإسرائيلي-يتكبد-خسائر-كبيرة-مقتل-6-جنود-في-ضربات-قاتلة-جنوب-لبنان-1094780654.html

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار