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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مساحة حرة
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خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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عرب بوينت بودكاست
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25 د
المقهى الثقافي
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الأسد يبحث قضايا الدفاع والأمن مع وزير الدفاع الإيراني في دمشق
الأسد يبحث قضايا الدفاع والأمن مع وزير الدفاع الإيراني في دمشق
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
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إيران
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وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عبر قناتها على تليغرام: "الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له".كما ذكرت الرئاسة في بيانها أن الرئيس الأسد "بحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها".وختم البيان: "يؤكد (الرئيس الأسد)، أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية، لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها". ووصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء يوم أمس السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك": إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته، أن "للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران"، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين". الإجابة عليها متروكة له... رسالة من المرشد الإيراني إلى بشار الأسد
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إيران, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار سوريا اليوم

الأسد يبحث قضايا الدفاع والأمن مع وزير الدفاع الإيراني في دمشق

11:22 GMT 17.11.2024
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده.
وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عبر قناتها على تليغرام: "الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له".
كما ذكرت الرئاسة في بيانها أن الرئيس الأسد "بحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها".
وختم البيان: "يؤكد (الرئيس الأسد)، أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية، لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها".
ووصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء يوم أمس السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك": إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.
وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته، أن "للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران"، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".
الإجابة عليها متروكة له... رسالة من المرشد الإيراني إلى بشار الأسد
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