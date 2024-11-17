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https://sarabic.ae/20241117/بحث-علمي-ينفي-نظرية-تكون-القمر-بـالاصطدام-العظيم-1094887056.html
بحث علمي ينفي نظرية تكون القمر بـ"الاصطدام العظيم"
بحث علمي ينفي نظرية تكون القمر بـ"الاصطدام العظيم"
سبوتنيك عربي
وضع فريق بحثي أمريكي فرضية جديدة عن تكون القمر الذي يدور حول الأرض ترى أن ذلك لم يتم عبر نظرية "الاصطدام العظيم"، التي تحدثت عنها فرضيات سابقة. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T21:52+0000
2024-11-17T21:53+0000
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القمر
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وتقول التفسيرات السابقة إن القمر تكون من حطام اصطدام كوكب بالأرض، بينما تفترض النظرية الجديدة أنه تكون بنظرية أطلق عليها الباحثون اسم "التقاط التبادل الثنائي"، بحسب وسائل إعلام غربية.ويعتقد فريق بحثي من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن القمر كان أحد جرمين سماويين كانا يدوران حول الأرض، التي التقطت أحدهما ودفعت الآخر نحو الفضاء.وبرر الباحثون نظريتهم بحالات مماثلة في النظام الشمسي تتضمن أقمار تدور بوضع غير عادي حول كواكبها.وبحسب الباحثين، فإن عمليات المد على كوكب الأرض، ساهمت في استقرار القمر في مدار دائري حول الأرض، التي يبعد عنها تدريجيا بمعدل 3 سنتيمترات سنويا.يذكر أن مثل هذه النظريات العلمية يصعب إثباتها عمليا، لكن الباحثين يرون أنهم يعتمدون على القرائن المتاحة التي ترجح نظريتهم عن النظرية السائدة حول الاصطدام العظيم.
https://sarabic.ae/20241102/متجها-إلى-الشمس-القمر-الثاني-يغادر-مدار-الأرض-قريبا-1094429265.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, القمر
منوعات, أخبار العالم الآن, القمر

بحث علمي ينفي نظرية تكون القمر بـ"الاصطدام العظيم"

21:52 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 21:53 GMT 17.11.2024)
© Getty Images / FreelanceImages/Universal Images Group/SCIENCE PHOTO LIBRARYالقمر والأرض
القمر والأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Getty Images / FreelanceImages/Universal Images Group/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
وضع فريق بحثي أمريكي فرضية جديدة عن تكون القمر الذي يدور حول الأرض ترى أن ذلك لم يتم عبر نظرية "الاصطدام العظيم"، التي تحدثت عنها فرضيات سابقة.
وتقول التفسيرات السابقة إن القمر تكون من حطام اصطدام كوكب بالأرض، بينما تفترض النظرية الجديدة أنه تكون بنظرية أطلق عليها الباحثون اسم "التقاط التبادل الثنائي"، بحسب وسائل إعلام غربية.
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مجتمع
متجها إلى الشمس... "القمر الثاني" يغادر مدار الأرض قريبا
2 نوفمبر, 15:14 GMT
ويعتقد فريق بحثي من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن القمر كان أحد جرمين سماويين كانا يدوران حول الأرض، التي التقطت أحدهما ودفعت الآخر نحو الفضاء.
وبرر الباحثون نظريتهم بحالات مماثلة في النظام الشمسي تتضمن أقمار تدور بوضع غير عادي حول كواكبها.
وبحسب الباحثين، فإن عمليات المد على كوكب الأرض، ساهمت في استقرار القمر في مدار دائري حول الأرض، التي يبعد عنها تدريجيا بمعدل 3 سنتيمترات سنويا.
يذكر أن مثل هذه النظريات العلمية يصعب إثباتها عمليا، لكن الباحثين يرون أنهم يعتمدون على القرائن المتاحة التي ترجح نظريتهم عن النظرية السائدة حول الاصطدام العظيم.
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