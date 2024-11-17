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ميقاتي: ماضون في العمل مع كل أصدقاء لبنان والدول الفاعلة لتنفيذ القرار الدولي 1701
ميقاتي: ماضون في العمل مع كل أصدقاء لبنان والدول الفاعلة لتنفيذ القرار الدولي 1701
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، "ارتفاع عدد قتلى الجيش اللبناني منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36، بعد سقوط عسكريين اثنين... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T16:51+0000
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وقال ميقاتي، في بيان له، إن "الحكومة اللبنانية ماضية في العمل مع كل أصدقاء لبنان والدول الفاعلة والشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي 1701"، معربا عن أمله في أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لإطلاق النار تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ هذا القرار.وأضاف: "كي لا تذهب تضحيات الجنود سدى علينا تمكين الجيش من القيام بمهامه لبسط سلطة الدولة وحدها على أراضي لبنان"، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف إسرائيل مركزاً له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان له، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاستهداف أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين".يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.من جانبها، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا أعلنت فيه "استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة العدو الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت".ونقلت قناة "المنار" عن حزب البعث في لبنان بيانا قال فيه إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى قيادة الحزب في رأس النبع والأمين العام للحزب لم يكن في المكان.من جانبه، أدان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، علي حجازي، الغارة الإسرائيلية وقال إنها "تأتي في سياق التهديدات المستمرة لنا منذ بدء العدوان"، مشيرا إلى أن "أحد الموقوفين بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي قبل شهرين اعترف بأنّه كان مكلفاً بتصوير مبنى قيادة حزب البعث".وأضاف حجازي قائلا: "طوال الحرب عقدنا لقاءات عديدة في المبنى وهذا كان معروفاً للجميع"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف يملكه ويشغله حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا يوجد فيه مدنيون.وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.وقال "حزب الله" في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا، في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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ميقاتي: ماضون في العمل مع كل أصدقاء لبنان والدول الفاعلة لتنفيذ القرار الدولي 1701

16:51 GMT 17.11.2024
© Sputnikرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، "ارتفاع عدد قتلى الجيش اللبناني منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36، بعد سقوط عسكريين اثنين اليوم".
وقال ميقاتي، في بيان له، إن "الحكومة اللبنانية ماضية في العمل مع كل أصدقاء لبنان والدول الفاعلة والشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي 1701"، معربا عن أمله في أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لإطلاق النار تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ هذا القرار.
وأضاف: "كي لا تذهب تضحيات الجنود سدى علينا تمكين الجيش من القيام بمهامه لبسط سلطة الدولة وحدها على أراضي لبنان"، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف إسرائيل مركزاً له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، في بيان له، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاستهداف أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين".
يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.
من جانبها، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا أعلنت فيه "استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة العدو الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت".
ونقلت قناة "المنار" عن حزب البعث في لبنان بيانا قال فيه إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى قيادة الحزب في رأس النبع والأمين العام للحزب لم يكن في المكان.
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من جانبه، أدان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، علي حجازي، الغارة الإسرائيلية وقال إنها "تأتي في سياق التهديدات المستمرة لنا منذ بدء العدوان"، مشيرا إلى أن "أحد الموقوفين بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي قبل شهرين اعترف بأنّه كان مكلفاً بتصوير مبنى قيادة حزب البعث".
وأضاف حجازي قائلا: "طوال الحرب عقدنا لقاءات عديدة في المبنى وهذا كان معروفاً للجميع"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف يملكه ويشغله حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا يوجد فيه مدنيون.
وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.
وقال "حزب الله" في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.
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وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا، في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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