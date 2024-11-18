https://sarabic.ae/20241118/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوأليكسيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094900701.html
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفواليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفواليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفوأليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T10:13+0000
2024-11-18T10:13+0000
2024-11-18T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_8c46cee7ec6e9a739759f7460da7f1e9.jpg
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز"، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوي المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 11 هجوما مضاد للمجموعات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 500 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع الميدانية".وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 695عسكريًا ودبابتين وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وناقلتي جند مدرعتين، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 135منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_50fd5f2b2d1e2b6dcd82e2d223dcbfce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفواليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:13 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 18.11.2024)
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفوأليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز"، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوي المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 11 هجوما مضاد للمجموعات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 500 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان: أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافغ، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات".
وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 695عسكريًا ودبابتين وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وناقلتي جند مدرعتين، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، وعدد من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 135منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" و4 قنابل من طراز "هامر" 106 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.