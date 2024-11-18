https://sarabic.ae/20241118/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوأليكسيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094900701.html

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفواليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفواليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفوأليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T10:13+0000

2024-11-18T10:13+0000

2024-11-18T10:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_8c46cee7ec6e9a739759f7460da7f1e9.jpg

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز"، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوي المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 11 هجوما مضاد للمجموعات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 500 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع الميدانية".وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 695عسكريًا ودبابتين وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وناقلتي جند مدرعتين، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 135منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا