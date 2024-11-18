https://sarabic.ae/20241118/ضابط-أوكراني-سابق-يدق-ناقوس-الخطر-حول-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094929743.html
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات الأوكرانية مزودة بأشخاص معبأين لا يريدون الذهاب إلى الخطوط الأمامية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T20:30+0000
2024-11-18T20:30+0000
2024-11-18T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "جاء المجندون بصفات قتالية منخفضة الأخلاق، إنهم في الأساس يرفضون الذهاب وتنفيذ المهام".وخلص ستاريكوف، قائلا إنه ونتيجة لذلك، اتضح أن الألوية يتم تعبئتها فقط وفقًا للوثائق، لكن في الواقع لا يقوم الكثير منها بمهام قتالية.يذكر أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة في تجديد الجيش بالمجندين، وتعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية بسبب الخسائر الكبيرة وإحجام المواطنين عن الخدمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/موسكو-روسيا-قدمت-إلى-محكمة-العدل-الدولية-مواد-بشأن-ارتكاب-كييف-لإبادة-جماعية-في-دونباس-1094928210.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
20:30 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 20:31 GMT 18.11.2024)
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات الأوكرانية مزودة بأشخاص معبأين لا يريدون الذهاب إلى الخطوط الأمامية.
وقال خلال مقابلة: "جاء المجندون بصفات قتالية منخفضة الأخلاق، إنهم في الأساس يرفضون الذهاب وتنفيذ المهام".
وأوضح أن المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية عموما لا يريدون القتال.
وخلص ستاريكوف، قائلا إنه ونتيجة لذلك، اتضح أن الألوية يتم تعبئتها فقط وفقًا للوثائق، لكن في الواقع لا يقوم الكثير منها بمهام قتالية.
يذكر أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة في تجديد الجيش بالمجندين، وتعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية بسبب الخسائر الكبيرة وإحجام المواطنين عن الخدمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.