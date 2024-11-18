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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/ضابط-أوكراني-سابق-يدق-ناقوس-الخطر-حول-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094929743.html
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات الأوكرانية مزودة بأشخاص معبأين لا يريدون الذهاب إلى الخطوط الأمامية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T20:30+0000
2024-11-18T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "جاء المجندون بصفات قتالية منخفضة الأخلاق، إنهم في الأساس يرفضون الذهاب وتنفيذ المهام".وخلص ستاريكوف، قائلا إنه ونتيجة لذلك، اتضح أن الألوية يتم تعبئتها فقط وفقًا للوثائق، لكن في الواقع لا يقوم الكثير منها بمهام قتالية.يذكر أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة في تجديد الجيش بالمجندين، وتعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية بسبب الخسائر الكبيرة وإحجام المواطنين عن الخدمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/موسكو-روسيا-قدمت-إلى-محكمة-العدل-الدولية-مواد-بشأن-ارتكاب-كييف-لإبادة-جماعية-في-دونباس-1094928210.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني سابق يدق ناقوس الخطر حول صفوف القوات المسلحة الأوكرانية

20:30 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 20:31 GMT 18.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات الأوكرانية مزودة بأشخاص معبأين لا يريدون الذهاب إلى الخطوط الأمامية.
وقال خلال مقابلة: "جاء المجندون بصفات قتالية منخفضة الأخلاق، إنهم في الأساس يرفضون الذهاب وتنفيذ المهام".

وأوضح أن المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية عموما لا يريدون القتال.

وخلص ستاريكوف، قائلا إنه ونتيجة لذلك، اتضح أن الألوية يتم تعبئتها فقط وفقًا للوثائق، لكن في الواقع لا يقوم الكثير منها بمهام قتالية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية مواد بشأن ارتكاب كييف لإبادة جماعية في دونباس
19:44 GMT
يذكر أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة في تجديد الجيش بالمجندين، وتعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية بسبب الخسائر الكبيرة وإحجام المواطنين عن الخدمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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