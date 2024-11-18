https://sarabic.ae/20241118/موسكو-روسيا-قدمت-إلى-محكمة-العدل-الدولية-مواد-بشأن-ارتكاب-كييف-لإبادة-جماعية-في-دونباس-1094928210.html

موسكو: روسيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية مواد بشأن ارتكاب كييف لإبادة جماعية في دونباس

موسكو: روسيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية مواد بشأن ارتكاب كييف لإبادة جماعية في دونباس

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد علامات نية الإبادة الجماعية في إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية، حيث كانوا يعتزمون... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T19:44+0000

2024-11-18T19:44+0000

2024-11-18T19:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية حول تقديم روسيا أدلة إلى محكمة العدال الدولية حول ارتكاب أوكرانيا للإبادة الجماعية في دونباس نشر على موقع الوزارة الرسمي: "كشفت أفعال القوات المسلحة الأوكرانية والنازيين القوميين في نظام كييف عن علامات على نية الإبادة الجماعية، بحجة مكافحة "الإرهاب" و"الانفصالية"، للقضاء على السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس، ومواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وبشكل عام سكان المنطقة كمجموعة وطنية".وأوضح البيان أنه "تم الكشف عن الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، واعتماده على الأيديولوجية الإجرامية للحركات القومية الأوكرانية الدموية والرايخ الثالث، وهو دليل على التمييز واسع النطاق على أسس عرقية ولغوية ضد الروس والمتحدثين بالروسية، ورغبة النظام في محو اللغة الروسية والثقافة الروسية بشكل كامل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html

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