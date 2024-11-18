https://sarabic.ae/20241118/كيف-ترتبط-الأيام-المظلمة-والمشمسة-بخطر-الوفاة؟-1094900564.html
كيف ترتبط الأيام المظلمة والمشمسة بخطر الوفاة؟
كيف ترتبط الأيام المظلمة والمشمسة بخطر الوفاة؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن وجود ارتباط بين ضوء النهار والليل، وخطر الوفاة المبكرة. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T10:30+0000
2024-11-18T10:30+0000
2024-11-18T10:30+0000
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قد يؤدي التعرض للكثير من الضوء في الليل، وعدم التعرض للضوء الكافي في النهار، إلى زيادة خطر الوفاة في وقت مبكر.تميل عادات وروتين الحياة الحديثة إلى تعطيل العلاقة الأكثر طبيعية مع الضوء والظلام، من العمل في نوبات ليلية أو البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر لمشاهدة التلفاز، إلى العمل في المكاتب أو المنازل أثناء النهار، وهذا قد يكون مميتًا، بحسب الدراسة الجديدة.وبحسب الدراسة، ارتبط التعرض لمستويات عالية من الضوء في الليل بزيادة خطر الوفاة بنسبة 21-34 في المائة، في حين ارتبط التعرض لمستويات عالية من ضوء النهار أثناء النهار بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 17-34 في المائة.إن دراسة مثل هذه ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة، فهناك العديد من العوامل المساهمة المحتملة الأخرى التي يجب مراعاتها، ولكن الارتباط قوي بما يكفي للاقتراح بأن دورات الضوء مرتبطة بطريقة ما بالصحة ومعدل الوفيات.ومن جهته يؤكد عالم النوم، أندرو فيليبس، من جامعة فليندرز: "تظهر نتائجنا بوضوح أن تجنب ضوء الليل والسعي إلى ضوء النهار قد يعزز الصحة المثلى وطول العمر، وهذه التوصية سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة من حيث التكلفة".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المحبط أن نعلم أن هذا الجانب من أنماط حياتنا الحديثة قد يقودنا إلى موت مبكر، لكن الخبر السار هو أن المشكلة ليست صعبة للغاية في معالجتها بالحصول على المزيد من ضوء النهار وتجنب الضوء في الليل.دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"
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https://sarabic.ae/20241025/دراسة-تكشف-عن-تأثير-خطير-من-قلة-النوم-1094168082.html
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الصحة, نوم, نوم, علوم, الضوء
الصحة, نوم, نوم, علوم, الضوء
كيف ترتبط الأيام المظلمة والمشمسة بخطر الوفاة؟
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن وجود ارتباط بين ضوء النهار والليل، وخطر الوفاة المبكرة.
قد يؤدي التعرض للكثير من الضوء في الليل، وعدم التعرض للضوء الكافي في النهار، إلى زيادة خطر الوفاة في وقت مبكر.
تميل عادات وروتين الحياة الحديثة إلى تعطيل العلاقة الأكثر طبيعية مع الضوء والظلام، من العمل في نوبات ليلية أو البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر لمشاهدة التلفاز، إلى العمل في المكاتب أو المنازل أثناء النهار، وهذا قد يكون مميتًا، بحسب الدراسة الجديدة.
يقول كبير مؤلفي الدراسة وعالم النوم شون كين، من جامعة فلندرز في أستراليا: "التعرض لليالي الأكثر إشراقًا والأيام الأكثر ظلامًا يمكن أن يعطل إيقاعاتنا اليومية، وهو اضطراب معروف أنه يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك مرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومشاكل الصحة العقلية، وزيادة خطر الوفاة".
وبحسب الدراسة، ارتبط التعرض لمستويات عالية من الضوء في الليل
بزيادة خطر الوفاة بنسبة 21-34 في المائة، في حين ارتبط التعرض لمستويات عالية من ضوء النهار أثناء النهار بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 17-34 في المائة.
إن دراسة مثل هذه ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة، فهناك العديد من العوامل المساهمة المحتملة الأخرى التي يجب مراعاتها، ولكن الارتباط قوي بما يكفي للاقتراح بأن دورات الضوء مرتبطة بطريقة ما بالصحة ومعدل الوفيات.
يقول المؤلف الرئيسي وعالم النوم، دانييل ويندرد، من جامعة فليندرز: "قد تكون حماية بيئات الإضاءة مهمة بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر الاضطراب اليومي والوفاة، مثل في العناية المركزة أو بيئات رعاية المسنين".
ومن جهته يؤكد عالم النوم، أندرو فيليبس، من جامعة فليندرز: "تظهر نتائجنا بوضوح أن تجنب ضوء الليل
والسعي إلى ضوء النهار قد يعزز الصحة المثلى وطول العمر، وهذه التوصية سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة من حيث التكلفة".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإنه من المحبط أن نعلم أن هذا الجانب من أنماط حياتنا الحديثة قد يقودنا إلى موت مبكر، لكن الخبر السار هو أن المشكلة ليست صعبة للغاية في معالجتها بالحصول على المزيد من ضوء النهار وتجنب الضوء في الليل.