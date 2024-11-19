https://sarabic.ae/20241119/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094954949.html
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قام بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كورسك. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T11:52+0000
2024-11-19T11:52+0000
2024-11-19T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 320 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز "ليوبارد 2" مصنوعة في ألمانيا، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وناقلة جند مدرعة و15 مركبة قتالية مدرعة و10 مركبات و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة لاستسلام 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
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روسيا
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
11:52 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 19.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قام بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 320 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز "ليوبارد 2" مصنوعة في ألمانيا، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وناقلة جند مدرعة و15 مركبة قتالية مدرعة و10 مركبات و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة لاستسلام 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 33990 عسكريا، و215 دبابة و141 مركبة مشاة قتالية و116 ناقلة جند مدرعة و1190 مركبة قتالية مصفحة و968 سيارة و294 مدفعا ميدانيا و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفة لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير و67 محطة حرب إلكترونية و13 رادار مضاد للبطاريات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.