https://sarabic.ae/20241119/صافرات-الموت-التابعة-لحضارة-الأزتيك-لها-تأثير-مرعب-على-الدماغ--1094955312.html

صافرات الموت التابعة لحضارة "الأزتيك" لها "تأثير مرعب" على الدماغ

صافرات الموت التابعة لحضارة "الأزتيك" لها "تأثير مرعب" على الدماغ

سبوتنيك عربي

وجد باحثون سويسريون ونرويجيون أن نغمات صفارة "الموت الأزتكية" تُنشط مجموعة متنوعة من المراكز ذات الترتيب الأعلى في أدمغتنا، ما يثير القلق والخوف بشكل غير... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T12:09+0000

2024-11-19T12:09+0000

2024-11-19T12:09+0000

مجتمع

علوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094955487_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_bafde3215a086bd3de8d7a0aa257b3dd.jpg

وبحسب الباحثين، ليس من المستغرب أن يستخدم "الأزتيك" هذه الصفارات لتعزيز الطقوس الدينية والتضحية، كما استخدمت حضارة أمريكا الوسطى أيضًا هذا "الصوت المزعج" لإثارة الخوف في قلوب أعدائها أثناء الحرب.وتم فحص أدمغة 32 من المشاركين بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء سماعهم لصافرات الموت بين مزيج عشوائي من الأصوات من 5 فئات مختلفة.ويحدث تأثير "الوادي الغريب" على نحو مماثل، عندما لا تستطيع أدمغتنا تحديد ما تراه بوضوح على أنه طبيعي أو اصطناعي، بحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert".وبالمقارنة بالأصوات الأخرى التي تم اختبارها، والتي تضمنت بعض الأصوات الصادرة عن البشر والحيوانات، فإن صفارة الجمجمة على وجه الخصوص قامت بتنشيط القشرة الجبهية السفلية، والتي تتعامل مع معالجة التصنيف المعقد، والقشرة الجبهية الوسطى، وهي منطقة تشارك في المعالجة الترابطية.ويذكر أنه عُثر على العديد من إصدارات هذه الصافرات في قبور يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1250 إلى 1521 ميلادي، وقد ارتبط بعضها بالدفن الطقسي، كما يعتقد أنها ترمز إلى "إهيكاتل"، إله الرياح الأزتكي.

https://sarabic.ae/20241109/علماء-يكتشفون-مجوهرات-مصقولة-بمعادن-من-خارج-الأرض-1094631329.html

https://sarabic.ae/20241114/هرم-خوفو-أخفى-سرا-بجانبه-اكتشاف-مثير-للدهشة-على-يد-علماء-روس-1094796555.html

https://sarabic.ae/20241119/مخلوق-بحري-غريب-في-قاع-المحيط-يحير-العلماء-فيديو-1094939606.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات