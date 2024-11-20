https://sarabic.ae/20241120/أردوغان-يؤكد-التقارير-عن-عدم-السماح-لطائرة-الرئيس-الإسرائيلي-عبور-أجواء-تركيا-1095003763.html

أردوغان يؤكد التقارير عن عدم السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي عبور أجواء تركيا

أردوغان يؤكد التقارير عن عدم السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي عبور أجواء تركيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، استخدام مجالها الجوي للعبور إلى أذربيجان، من أجل حضور مؤتمر الأمم... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T12:06+0000

2024-11-20T12:06+0000

2024-11-20T12:06+0000

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وتسبب موقف أردوغان في إلغاء رحلة الرئيس الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان.وأضاف أردوغان للصحفيين في قمة "مجموعة العشرين" في البرازيل: "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة "كوب". اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى".وقالت الرئاسة الإسرائيلية، في وقت سابق: "في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".وسحبت تركيا سفيرها من إسرائيل، للتشاور بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.

https://sarabic.ae/20241115/خبير-في-الشأن-التركي-قد-يكون-فوز-ترامب-دفع-تركيا-إلى-قطع-العلاقات-مع-إسرائيل--1094828708.html

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