https://sarabic.ae/20241120/أردوغان-قرار-بايدن-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-سيؤدي-إلى-رد-فعل-أكبر-من-موسكو-1094996521.html
أردوغان: قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد فعل أكبر من موسكو
أردوغان: قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد فعل أكبر من موسكو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T10:33+0000
2024-11-20T10:33+0000
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وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.وتم نشر المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، "بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".ووفقاً للقائمة المحدثة لأسباب استخدام روسيا للأسلحة النووية، قد تتخذ موسكو هذه الخطوة رداً على استخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها أو في حالة العدوان على روسيا أو بيلاروسيا، باستخدام الأسلحة التقليدية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لسيادتهما، وإذا وردت معلومات موثوقة تفيد بإطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.أردوغان: الأمم المتحدة غير قادرة على حل النزاعاتإعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد فعل أكبر من موسكو
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى التحريض على الحرب في أوكرانيا وتصعيدها، وسيؤدي إلى رد فعل أكبر من روسيا.
وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".
وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.
وأضاف أردوغان: "كل هذا يمكن أن يضع المنطقة والعالم كله على شفا حرب جديدة واسعة النطاق".
وتم نشر المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، يوم أمس الثلاثاء، "بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".
ووفقاً للقائمة المحدثة لأسباب استخدام روسيا للأسلحة النووية،
قد تتخذ موسكو هذه الخطوة رداً على استخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها أو في حالة العدوان على روسيا أو بيلاروسيا، باستخدام الأسلحة التقليدية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لسيادتهما،
وإذا وردت معلومات موثوقة تفيد بإطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.