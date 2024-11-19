https://sarabic.ae/20241119/خبير-يكشف-عن-الظروف-التي-من-شأنها-أن-تجبر-روسيا-على-استخدام-السلاح-النووي---1094960962.html
خبير يكشف عن الظروف التي من شأنها أن تجبر روسيا على استخدام السلاح النووي
خبير يكشف عن الظروف التي من شأنها أن تجبر روسيا على استخدام السلاح النووي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، عن ظروف معينة من شأنها أن تجبر روسيا على استخدام السلاح النووي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:22+0000
2024-11-19T13:22+0000
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وقال كوروتشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن روسيا قامت بتحديث الشروط التي تحدد إمكانية الرد النووي، بناءً على الوضع في الصراع في أوكرانيا، وهذا يجعل رد فعل روسيا الاتحادية على بعض الأعمال العدوانية أكثر قابلية للفهم والتنبؤ به.وأضاف كوروتشينكو: "بهذه الطريقة، تقوم روسيا بتحديث الشروط التي تحدد إمكانية الرد النووي، على وجه التحديد بناءً على الوضع في مسرح العمليات الأوروبي. وهذا يجعل رد الفعل الروسي على الظروف المحددة التي ستجبرنا على استخدام كل من الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية أكثر قابلية للتنبؤ بها وفهمها".وصدر، اليوم الثلاثاء، مرسوم للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان، وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.روسيا تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجارات النووية... صوركيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20241119/لماذا-على-الغرب-الحذر-بعد-تغيير-روسيا-عقيدتها-النووية؟--خبير-يشرح-1094958954.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, نووي, الردع النووي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, نووي, الردع النووي
خبير يكشف عن الظروف التي من شأنها أن تجبر روسيا على استخدام السلاح النووي
كشف رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، عن ظروف معينة من شأنها أن تجبر روسيا على استخدام السلاح النووي.
وقال كوروتشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن روسيا قامت بتحديث الشروط التي تحدد إمكانية الرد النووي، بناءً على الوضع في الصراع في أوكرانيا، وهذا يجعل رد فعل روسيا الاتحادية على بعض الأعمال العدوانية أكثر قابلية للفهم والتنبؤ به.
وأضاف كوروتشينكو: "بهذه الطريقة، تقوم روسيا بتحديث الشروط التي تحدد إمكانية الرد النووي، على وجه التحديد بناءً على الوضع في مسرح العمليات الأوروبي. وهذا يجعل رد الفعل الروسي على الظروف المحددة التي ستجبرنا على استخدام كل من الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية أكثر قابلية للتنبؤ بها وفهمها".
ووفقا للخبير، فإن التغيير الرئيسي في العقيدة النووية الروسية هو أن العدوان من أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم من دولة نووية سوف يعتبر الآن هجوما مشتركا على روسيا الاتحادية.
وصدر، اليوم الثلاثاء، مرسوم للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
"بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان،
وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.