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البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا
البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الأميرال توماس بوكانان، المتحدث باسم القيادة الإستراتيجية في البنتاغون، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الحكومة الأمريكية الدخول في حوار مع روسيا والصين... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T20:42+0000
2024-11-20T20:42+0000
روسيا
كوريا الشمالية
الصين
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وقال خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عندما سئل عن النهج الأمريكي الضروري تجاه روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي: "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".وأضاف بوكانان أن السلطات الأمريكية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى لمنع الحرب النووية.وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
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روسيا, كوريا الشمالية, الصين
روسيا, كوريا الشمالية, الصين

البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا

20:42 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد الأميرال توماس بوكانان، المتحدث باسم القيادة الإستراتيجية في البنتاغون، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الحكومة الأمريكية الدخول في حوار مع روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لمنع خطر الحرب النووية.
وقال خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عندما سئل عن النهج الأمريكي الضروري تجاه روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي: "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".
وأضاف بوكانان أن السلطات الأمريكية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى لمنع الحرب النووية.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
أمس, 20:38 GMT
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية
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زعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
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