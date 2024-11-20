https://sarabic.ae/20241120/البنتاغون-يحث-الحكومة-الأمريكية-على-إجراء-حوار-مع-روسيا--1095021214.html
البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا
البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الأميرال توماس بوكانان، المتحدث باسم القيادة الإستراتيجية في البنتاغون، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الحكومة الأمريكية الدخول في حوار مع روسيا والصين... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T20:42+0000
2024-11-20T20:42+0000
2024-11-20T20:42+0000
روسيا
كوريا الشمالية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقال خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عندما سئل عن النهج الأمريكي الضروري تجاه روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي: "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".وأضاف بوكانان أن السلطات الأمريكية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى لمنع الحرب النووية.وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
https://sarabic.ae/20241119/البنتاغون-واشنطن-ليست-في-حالة-حرب-مع-موسكو-1094977706.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, الصين
روسيا, كوريا الشمالية, الصين
البنتاغون يحث الحكومة الأمريكية على إجراء حوار مع روسيا
أفاد الأميرال توماس بوكانان، المتحدث باسم القيادة الإستراتيجية في البنتاغون، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الحكومة الأمريكية الدخول في حوار مع روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لمنع خطر الحرب النووية.
وقال خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عندما سئل عن النهج الأمريكي الضروري تجاه روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي: "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".
وأضاف بوكانان أن السلطات الأمريكية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى لمنع الحرب النووية.
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.