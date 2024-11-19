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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مدار الليل والنهار
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنه لا يوجد مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدة أن واشنطن... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T20:38+0000
2024-11-19T20:38+0000
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وقالت سينغ للصحفيين: "ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا، ولا نرى أي تغييرات يجب إجراؤها على وضعنا النووي أيضًا".وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
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https://sarabic.ae/20241029/بوتين-اللجوء-إلى-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-الملاذ-الأخير-لضمان-أمن-البلاد-1094280594.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو

20:38 GMT 19.11.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنه لا يوجد مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدة أن واشنطن ليست في حالة حرب مع موسكو، وذلك ردًا على الإعلان عن العقيدة النووية الروسية المحدثة.
وقالت سينغ للصحفيين: "ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا، ولا نرى أي تغييرات يجب إجراؤها على وضعنا النووي أيضًا".

وأضافت ردًا على سؤال حول العقيدة النووية المحدثة لموسكو: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، لسنا في حالة حرب مع روسيا".

تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
08:19 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
29 أكتوبر, 13:04 GMT
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".
وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.
بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية
الصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكي
زعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
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