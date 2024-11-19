https://sarabic.ae/20241119/البنتاغون-واشنطن-ليست-في-حالة-حرب-مع-موسكو-1094977706.html
البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنه لا يوجد مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدة أن واشنطن... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T20:38+0000
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2024-11-19T20:38+0000
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وقالت سينغ للصحفيين: "ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا، ولا نرى أي تغييرات يجب إجراؤها على وضعنا النووي أيضًا".وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب
https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html
https://sarabic.ae/20241029/بوتين-اللجوء-إلى-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-الملاذ-الأخير-لضمان-أمن-البلاد-1094280594.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البنتاغون: واشنطن ليست في حالة حرب ضد موسكو
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنه لا يوجد مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدة أن واشنطن ليست في حالة حرب مع موسكو، وذلك ردًا على الإعلان عن العقيدة النووية الروسية المحدثة.
وقالت سينغ للصحفيين: "ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا، ولا نرى أي تغييرات يجب إجراؤها على وضعنا النووي أيضًا".
وأضافت ردًا على سؤال حول العقيدة النووية المحدثة لموسكو: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، لسنا في حالة حرب مع روسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".
وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.