https://sarabic.ae/20241120/خبير-في-العلاقات-الدولية-تهديدات-بوتين-جدية-وعداء-الاتحاد-الأوروبي-لروسيا-سيؤدي-إلى-انهياره-1095015781.html

خبير في العلاقات الدولية: تهديدات بوتين جدية وعداء الاتحاد الأوروبي لروسيا سيؤدي إلى انهياره

خبير في العلاقات الدولية: تهديدات بوتين جدية وعداء الاتحاد الأوروبي لروسيا سيؤدي إلى انهياره

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في العلاقات الدولية الدكتور، قاسم الحساني، أنّ الرسالة الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أكثر من 8 أشهر، "شكلت تهديدات جدية للغرب... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T16:34+0000

2024-11-20T16:34+0000

2024-11-20T16:34+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065344065_0:15:2062:1175_1920x0_80_0_0_ac74ae80b017fc8389e3a049a1ec92a4.jpg

وأوضح الحساني في حديث عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الولايات المتحدة حاولت في تلك الفترة احتواء التقدم الروسي، إلا أن موسكو تمكنت من إحراز إنجازات عسكرية كبيرة في الميدان".و شدّد الحساني أنّ "روسيا جادة في موقفها"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس بوتين كان واضحًا في رسائله بأن الغرب يعتزم استخدام أوكرانيا حتى آخر نفس للإضرار بروسيا". كما أشار إلى أنّ "العقيدة النازية الأوكرانية تظل تشكل تهديدًا مستمرًا لروسيا، وأن فلاديمير زيلينسكي لن يتوقف عن تصعيد الوضع حتى نهايته "هو".وتابع الحساني تأكيده أنّ "روسيا قد أعدت استراتيجية للمواجهة على المدى الطويل، مما قد يدفع الغرب إلى التراجع عن أهدافه". كما أشار إلى أنّ "القادة الغربيين أثبتوا جهلاً سياسيًا، وأنّ نظام القطب الواحد في العالم لا يمكن أن يستمر".وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، حذرالحساني من أنّ "العداء الأوروبي لروسيا قد يؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا تظل متماسكة وقوية، ولن يتمكن الغرب من التأثير عليها". وأشار إلى أنّ "روسيا قد تستخدم قوة نارية غير مسبوقة ضد نظام كييف، مما قد يؤدي إلى تفكك أوكرانيا في نهاية المطاف".

https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html

https://sarabic.ae/20241120/بعد-صواريخ-أتاكمز-خبراء-يحذرون-عبر-سبوتنيك-قرار-متهور-وروسيا-لن-تتأخر-في-الرد-1094992761.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية