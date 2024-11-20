بعد صواريخ "أتاكمز"... خبراء يحذرون عبر "سبوتنيك": قرار متهور وروسيا لن تتأخر في الرد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/بعد-صواريخ-أتاكمز-خبراء-يحذرون-عبر-سبوتنيك-قرار-متهور-وروسيا-لن-تتأخر-في-الرد-1094992761.html
بعد صواريخ "أتاكمز"... خبراء يحذرون عبر "سبوتنيك": قرار متهور وروسيا لن تتأخر في الرد
بعد صواريخ "أتاكمز"... خبراء يحذرون عبر "سبوتنيك": قرار متهور وروسيا لن تتأخر في الرد
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، أكثم سليمان، أنّ "التصعيد الحالي يتضمن مستويين من التفاعل: الأول تكتيكي، حيث يتفاعل الغرب مع قضية الصواريخ... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:18+0000
2024-11-20T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الصراع
واشنطن
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
في هذا المستوى، تحدث سليمان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن التعامل مع الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنّ "قواعد التعامل معها تحمل أبعادًا قانونية وأخلاقية ودستورية". وأضاف أنّ "النظام القديم لم يعد يتلاءم مع التحديات الجديدة، مثل استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية الصنع والتي قد تستهدف الأراضي الروسية، وهو ما يعقد الموقف ويزيد من التعقيدات القانونية والدولية".وفي ما يتعلق باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، أشار سليمان إلى أنها "لا تهدد الأراضي الروسية فحسب، بل قد تشمل أيضًا تهديدات ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".في حين أكّد عامر راشد، الخبير في الشأن الروسي، أكد أنّ "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الضربات ضد العمق الروسي جاء في توقيت حساس، خاصة أنه تم قبل شهرين من انتهاء ولايته".كما أشار إلى أنّ "الحسابات داخل الولايات المتحدة بدأت تتغير بشكل ملحوظ، حيث بدا واضحًا التأثير الكبير لتصريحات ترامب في حملته الانتخابية، والتي قد تؤثر على السياسة الأمريكية في المستقبل القريب".ولفت راشد إلى "تحول في الموقف الأوروبي، حيث بدأ يظهر رغبة من ألمانيا في الحوار مع موسكو، بينما لدى فرنسا حسابات خاصة تجعلها أكثر حذرًا من التصعيد". وفي السياق نفسه، أشار راشد إلى أنّ "لا أحد في أوروبا يرغب في تصعيد كبير في هذه المرحلة".كما أضاف أنّ "استخدام الأسلحة التكتيكية، مثل تلك المستخدمة في العراق من قبل الولايات المتحدة، لا يعني بالضرورة نشوب صراع نووي، بل قد تكون لها تأثيرات محدودة".بدوره تحدث علي أحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، عن أنّ "توازن الرعب هو القاعدة الأساسية في العلاقة بين الدول، خصوصًا تلك التي تمتلك أسلحة نووية".وأضاف أحمد أنّ "واشنطن بدأت تفلت من عقالها في مناطق متعددة مثل غرب آسيا وأوكرانيا ولبنان وغزة"، مشيرًا إلى أنّ "القرار الأمريكي بضرب العمق الروسي يتعلق أيضًا باستهداف الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب قبيل وصوله إلى البيت الأبيض".وأكد أحمد أنّ "هذه التحركات تأتي في إطار محاولة واشنطن لكسر شوكة ترامب في ملف أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "القرار بضرب العمق الروسي قد يكون قرارًا اتخذته "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة".كما أكد أحمد أنّ "أوروبا لم تعد تمتلك موقفًا موحدًا، حيث أصبحت هناك "أوروبيات" بدلاً من "أوروبيين"، وهو ما يهدد بانقسام الاتحاد الأوروبي ويزيد من تعقيد الموقف".وقال سعد عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "تغيير العقيدة النووية الروسية يمثل رسالة ردع قوية للغرب"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا لا تسكت على تهديد أمنها القومي، وأن أي تصعيد قد يواجه برد حازم من روسيا".وفي السياق نفسه، أشار سعد إلى أنّ "الوضع الراهن يعمل في صالح روسيا، حيث يمكنها فرض شروطها في أي عملية تفاوض مستقبلية مع الغرب أو أوكرانيا".واعتبر أنّ "التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة قد تدفع روسيا إلى تحقيق أهدافها بشكل أكبر، خاصة في ظل التقلبات السياسية الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا".
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
https://sarabic.ae/20241118/الخصائص-التقنية-لصواريخ-أتاكمز-وستورم-شادو-وسكالب---1094913905.html
https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصراع, واشنطن, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, الصراع, واشنطن, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد صواريخ "أتاكمز"... خبراء يحذرون عبر "سبوتنيك": قرار متهور وروسيا لن تتأخر في الرد

09:18 GMT 20.11.2024
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© US Air Force / Joe Davila
تابعنا عبر
حصري
رأى أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، أكثم سليمان، أنّ "التصعيد الحالي يتضمن مستويين من التفاعل: الأول تكتيكي، حيث يتفاعل الغرب مع قضية الصواريخ والأسلحة البعيدة المدى التي تريد أوكرانيا استخدامها في العمق الروسي، بينما المستوى الثاني هو الاستراتيجي، ويعد الأخطر".
في هذا المستوى، تحدث سليمان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن التعامل مع الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنّ "قواعد التعامل معها تحمل أبعادًا قانونية وأخلاقية ودستورية". وأضاف أنّ "النظام القديم لم يعد يتلاءم مع التحديات الجديدة، مثل استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية الصنع والتي قد تستهدف الأراضي الروسية، وهو ما يعقد الموقف ويزيد من التعقيدات القانونية والدولية".

وأكد سليمان أنّ "التعامل مع موسكو وحلفائها من قبل الدول المعادية لروسيا يشبه إلى حد بعيد أسلوب المافيا، حيث تسعى هذه الدول إلى الضغط على روسيا من خلال استراتيجيات معقدة". وأضاف أنّ "روسيا، من جانبها، تسعى بشكل متزايد لقطع الطريق أمام هذا الأسلوب"، مشيرًا إلى أنّ "موسكو بدأت تتفاعل بشكل أكثر حذرًا مع التهديدات الغربية".

منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا
أمس, 12:03 GMT
وفي ما يتعلق باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، أشار سليمان إلى أنها "لا تهدد الأراضي الروسية فحسب، بل قد تشمل أيضًا تهديدات ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".
في حين أكّد عامر راشد، الخبير في الشأن الروسي، أكد أنّ "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الضربات ضد العمق الروسي جاء في توقيت حساس، خاصة أنه تم قبل شهرين من انتهاء ولايته".

وأضاف راشد عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذا القرار قد يعقّد مسألة الحسم في ملف روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر".

كما أشار إلى أنّ "الحسابات داخل الولايات المتحدة بدأت تتغير بشكل ملحوظ، حيث بدا واضحًا التأثير الكبير لتصريحات ترامب في حملته الانتخابية، والتي قد تؤثر على السياسة الأمريكية في المستقبل القريب".
أقصى مسافة تصلها صواريخ GMLRS وATACMS
أقصى مسافة تصلها صواريخ GMLRS وATACMS - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
أقصى مسافة تصلها صواريخ GMLRS وATACMS
ولفت راشد إلى "تحول في الموقف الأوروبي، حيث بدأ يظهر رغبة من ألمانيا في الحوار مع موسكو، بينما لدى فرنسا حسابات خاصة تجعلها أكثر حذرًا من التصعيد". وفي السياق نفسه، أشار راشد إلى أنّ "لا أحد في أوروبا يرغب في تصعيد كبير في هذه المرحلة".

أما في ما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، فقد أشار راشد إلى أنّ "روسيا تلتزم بمبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولًا، ولكنها سترد إذا تعرض أمنها القومي للتهديد". وفي هذا الصدد، شدد على أنّ"السلاح النووي هو عامل ردع أساسي، إذ أن هناك خطوطًا حمراء يدركها الجميع، واستخدامه سيؤدي إلى دمار شامل".

كما أضاف أنّ "استخدام الأسلحة التكتيكية، مثل تلك المستخدمة في العراق من قبل الولايات المتحدة، لا يعني بالضرورة نشوب صراع نووي، بل قد تكون لها تأثيرات محدودة".
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"
18 نوفمبر, 14:36 GMT
بدوره تحدث علي أحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، عن أنّ "توازن الرعب هو القاعدة الأساسية في العلاقة بين الدول، خصوصًا تلك التي تمتلك أسلحة نووية".

وقال أحمد عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه الأسلحة ليست للاستخدام إلا في حالة تهديد حقيقي للأمن القومي، وعندما يكون هناك تهديد لروسيا، فإنها لن تتأخر في الرد، وهذا يشمل ردًا نوويًا إذا لزم الأمر".

وأضاف أحمد أنّ "واشنطن بدأت تفلت من عقالها في مناطق متعددة مثل غرب آسيا وأوكرانيا ولبنان وغزة"، مشيرًا إلى أنّ "القرار الأمريكي بضرب العمق الروسي يتعلق أيضًا باستهداف الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب قبيل وصوله إلى البيت الأبيض".
وأكد أحمد أنّ "هذه التحركات تأتي في إطار محاولة واشنطن لكسر شوكة ترامب في ملف أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "القرار بضرب العمق الروسي قد يكون قرارًا اتخذته "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
18 نوفمبر, 08:45 GMT
كما أكد أحمد أنّ "أوروبا لم تعد تمتلك موقفًا موحدًا، حيث أصبحت هناك "أوروبيات" بدلاً من "أوروبيين"، وهو ما يهدد بانقسام الاتحاد الأوروبي ويزيد من تعقيد الموقف".

بينما اعتبر الدكتور رضا سعد، الباحث في الشأن الدولي والخبير في السياسة الأمريكية، أنّ "قرار بايدن بدعم الضربات ضد روسيا هو "قرار متهور وغير متزن"، محذرًا من أنّ "هذا القرار قد يورث الإدارة المقبلة مشكلة كبيرة".

وقال سعد عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "تغيير العقيدة النووية الروسية يمثل رسالة ردع قوية للغرب"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا لا تسكت على تهديد أمنها القومي، وأن أي تصعيد قد يواجه برد حازم من روسيا".

وأوضح سعد أنّ "السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لن يغير موازين القوى على الأرض، بل ربما يزيد من تعقيد الوضع".

وفي السياق نفسه، أشار سعد إلى أنّ "الوضع الراهن يعمل في صالح روسيا، حيث يمكنها فرض شروطها في أي عملية تفاوض مستقبلية مع الغرب أو أوكرانيا".
واعتبر أنّ "التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة قد تدفع روسيا إلى تحقيق أهدافها بشكل أكبر، خاصة في ظل التقلبات السياسية الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала