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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
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09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20241120/لتعزيز-التبادل-التجاري-مع-أفريقيا-أمريكا-ترسل-بعثة-إلى-دولة-عربية---1094991705.html
لتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا... أمريكا ترسل بعثة إلى دولة عربية
لتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا... أمريكا ترسل بعثة إلى دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن وفدا تجاريا أمريكيا يضم مسؤولين في القطاع الفلاحي على مستوى الولايات، وممثلين عن 50 شركة ومجموعة تجارية في الولايات المتحدة،... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:08+0000
2024-11-20T09:08+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وأوضح البيان أنها مهمة تجارية تنظمها وزارة الزراعة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية إلى المغرب وأسواق دول غرب أفريقيا، مضيفًا: "توفر فرصة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق المغربية الديناميكية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمغرب للوصول إلى الأسواق الأفريقية الأوسع”.ويعد المغرب من أكبر أسواق التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية الأمريكية، إذ يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، فقد تجاوزت مبيعات المنتجات الغذائية إلى المملكة المغربية نحو 619 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل قرابة 16% من حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الأفريقية، وفقا لموقع "هيسبريس" المغربي.وتؤكد الوزارة الأمريكية أن المغرب يشكل مركزًا توزيعيا رئيسيًا للقارة الأفريقية، كما يعد مستوردا رئيسيا للسلع الأساسية والوسيطة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توفر إمكانياته في معالجة الأغذية فرصًا جديدة لبيع المنتجات الموجهة للمستهلكين، وأوضحت أن الفرص المتاحة للمصدرين الأمريكيين على هذا المستوى تشمل قطاعات مختلفة، مثل اللحوم والألبان والحبوب والمأكولات البحرية والبطاطس البذرية وغيرها.وخلال هذه المهمة التجارية، التي ستجري في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيجري ممثلو الشركات الأمريكية اجتماعات مباشرة مع مستوردين محتملين من المغرب ودول غرب إفريقيا الأخرى، بما في ذلك كوت ديفوار وغامبيا والسنغال.وسيضم الوفد عددًا من المسؤولين الزراعيين على مستوى الولايات الأمريكية، من بينهم مايك بيم، وزير الزراعة في ولاية “كانساس”، ودوغ غورينغ، مفوض الزراعة في ولاية “داكوتا الشمالية”، وماثيو لوهر، وزير الزراعة والغابات في ولاية “فرجينيا”، وراندي رومانيسكي، وزير الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية “ويسكونسن”، إلى جانب مسؤولين من إدارات الزراعة في ولايات أخرى.جدير بالذكر أن البلدين وقعا منتصف يونيو/حزيران من عام 2004، اتفاقية للتجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2006؛ وتضمنت إزالة الحواجز الجمركية بين البلدين، ما أسهم في ارتفاع فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بشكل كبير، إذ انتقل هذا الفائض من 79 مليون دولار فقط عام 2005، إلى أكثر من 1.8 مليار دولار سنة 2011، واحتلت السوق المغربية مراكز متقدمة في أسواق تصدير السلع والمنتجات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241001/وزير-الزراعة-اللبناني-هناك-مخزون-غذائي-يكفي-لشهرين-ونناشد-روسيا-والصين-لإيقاف-إسرائيل-عن-ممارستها-1093336296.html
https://sarabic.ae/20241119/برلمانية-مغربية-لـسبوتنيك-تطوير-العلاقات-بين-الرباط-وموسكو-يحقق-استفادة-متبادلة-في-كافة-القطاعات-1094959416.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

لتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا... أمريكا ترسل بعثة إلى دولة عربية

09:08 GMT 20.11.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNAالجفاف في المغرب
الجفاف في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن وفدا تجاريا أمريكيا يضم مسؤولين في القطاع الفلاحي على مستوى الولايات، وممثلين عن 50 شركة ومجموعة تجارية في الولايات المتحدة، سيزور المغرب بداية الشهر المقبل.
وأوضح البيان أنها مهمة تجارية تنظمها وزارة الزراعة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية إلى المغرب وأسواق دول غرب أفريقيا، مضيفًا: "توفر فرصة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق المغربية الديناميكية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمغرب للوصول إلى الأسواق الأفريقية الأوسع”.
ويعد المغرب من أكبر أسواق التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية الأمريكية، إذ يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، فقد تجاوزت مبيعات المنتجات الغذائية إلى المملكة المغربية نحو 619 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل قرابة 16% من حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الأفريقية، وفقا لموقع "هيسبريس" المغربي.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
وزير الزراعة اللبناني: هناك مخزون غذائي يكفي لشهرين ونناشد روسيا والصين لإيقاف إسرائيل عن ممارستها
1 أكتوبر, 20:17 GMT
وتؤكد الوزارة الأمريكية أن المغرب يشكل مركزًا توزيعيا رئيسيًا للقارة الأفريقية، كما يعد مستوردا رئيسيا للسلع الأساسية والوسيطة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توفر إمكانياته في معالجة الأغذية فرصًا جديدة لبيع المنتجات الموجهة للمستهلكين، وأوضحت أن الفرص المتاحة للمصدرين الأمريكيين على هذا المستوى تشمل قطاعات مختلفة، مثل اللحوم والألبان والحبوب والمأكولات البحرية والبطاطس البذرية وغيرها.
وخلال هذه المهمة التجارية، التي ستجري في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيجري ممثلو الشركات الأمريكية اجتماعات مباشرة مع مستوردين محتملين من المغرب ودول غرب إفريقيا الأخرى، بما في ذلك كوت ديفوار وغامبيا والسنغال.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
برلمانية مغربية لـ"سبوتنيك": تطوير العلاقات بين الرباط وموسكو يحقق استفادة متبادلة في كافة القطاعات
أمس, 13:11 GMT
وسيضم الوفد عددًا من المسؤولين الزراعيين على مستوى الولايات الأمريكية، من بينهم مايك بيم، وزير الزراعة في ولاية “كانساس”، ودوغ غورينغ، مفوض الزراعة في ولاية “داكوتا الشمالية”، وماثيو لوهر، وزير الزراعة والغابات في ولاية “فرجينيا”، وراندي رومانيسكي، وزير الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية “ويسكونسن”، إلى جانب مسؤولين من إدارات الزراعة في ولايات أخرى.
جدير بالذكر أن البلدين وقعا منتصف يونيو/حزيران من عام 2004، اتفاقية للتجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2006؛ وتضمنت إزالة الحواجز الجمركية بين البلدين، ما أسهم في ارتفاع فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بشكل كبير، إذ انتقل هذا الفائض من 79 مليون دولار فقط عام 2005، إلى أكثر من 1.8 مليار دولار سنة 2011، واحتلت السوق المغربية مراكز متقدمة في أسواق تصدير السلع والمنتجات الأمريكية.
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