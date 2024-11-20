https://sarabic.ae/20241120/للمنزعجين-من-ترامب-دولة-أوروبية-تقدم-منازل-بـ1-دولار-1094987551.html
"للمنزعجين من ترامب"... دولة أوروبية تقدم منازل بـ1 دولار
"للمنزعجين من ترامب"... دولة أوروبية تقدم منازل بـ1 دولار
سبوتنيك عربي
أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة انزعاج بعض الأمريكيين، الذين أعلن بعضهم نيته مغادرة البلاد والاتجاه إلى دول أخرى منها إيطاليا. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T08:06+0000
2024-11-20T08:06+0000
2024-11-20T08:06+0000
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وفي وقت سابق، قالت الفنانة الأمريكية شارون ستون، إن الوقت قد حان للفرار من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أنها تفكر في شراء منزل في إيطاليا إذا فاز ترامب.واستغلت إحدى قرى جزيرة سردينيا الإيطالية هذا الحدث لجذب الأمريكيين الراغبين في مغادرة بلادهم للإقامة فيها، خاصة مع تراجع عدد سكانها.ويسعى المسؤولون في تلك القرية التي تحمل اسم "أولولاي" إلى جذب الأجانب للعيش فيها عن طريق عرض الحصول على منزل مقابل دولار واحد، تقريبا.وبعد فوز ترامب، في انتخابات الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت القرية طرح تلك الفكرة وأطلقت موقعا إلكترونيا موجها للأمريكيين لهذا الغرض.ويقول الموقع إنه يوجه رسالته لمن يرفضون السياسة العالمية الحالية ويريدون تبني أسلوب حياة أكثر توازنا، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لما وصفته بـ"الهروب إلى أوروبا" في جنة سردينيا الرائعة.وبحسب تصريحات عمدة المدينة فرانشيسكو كولومبو، لوسائل إعلام أمريكية، فإن الموقع الإلكتروني تم إنشاؤه خصيصا لجذب الأمريكيين الذين يرفضون سياسات ترامب في بلادهم، ويرى أن ذلك هو الأفضل للمساعدة في تنشيط مجتمع قريتنا اقتصاديا".وفاز ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الـ5 من نوفمبر الجاري.وبهذه النتيجة سيعود ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة، من المقرر أن تبدأ في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل وتستمر لمدة 4 سنوات.
https://sarabic.ae/20241112/شركة-رحلات-بحرية-تعلن-عن-رحلة-مدتها-4-سنوات-للأمريكيين-الذين-يتطلعون-إلى-الهروب-من-رئاسة-ترامب-1094721826.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, دونالد ترامب, إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, دونالد ترامب, إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية
"للمنزعجين من ترامب"... دولة أوروبية تقدم منازل بـ1 دولار
أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة انزعاج بعض الأمريكيين، الذين أعلن بعضهم نيته مغادرة البلاد والاتجاه إلى دول أخرى منها إيطاليا.
وفي وقت سابق، قالت الفنانة الأمريكية شارون ستون، إن الوقت قد حان للفرار من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أنها تفكر في شراء منزل في إيطاليا إذا فاز ترامب
.
واستغلت إحدى قرى جزيرة سردينيا الإيطالية هذا الحدث لجذب الأمريكيين الراغبين في مغادرة بلادهم للإقامة فيها، خاصة مع تراجع عدد سكانها.
ويسعى المسؤولون في تلك القرية التي تحمل اسم "أولولاي" إلى جذب الأجانب للعيش فيها عن طريق عرض الحصول على منزل مقابل دولار واحد، تقريبا.
وبعد فوز ترامب، في انتخابات الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت القرية طرح تلك الفكرة وأطلقت موقعا إلكترونيا موجها للأمريكيين لهذا الغرض.
ويقول الموقع إنه يوجه رسالته لمن يرفضون السياسة العالمية الحالية ويريدون تبني أسلوب حياة
أكثر توازنا، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لما وصفته بـ"الهروب إلى أوروبا" في جنة سردينيا الرائعة.
وبحسب تصريحات عمدة المدينة فرانشيسكو كولومبو، لوسائل إعلام أمريكية، فإن الموقع الإلكتروني تم إنشاؤه خصيصا لجذب الأمريكيين
الذين يرفضون سياسات ترامب في بلادهم، ويرى أن ذلك هو الأفضل للمساعدة في تنشيط مجتمع قريتنا اقتصاديا".
وفاز ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الـ5 من نوفمبر الجاري.
وبهذه النتيجة سيعود ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة، من المقرر أن تبدأ في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل وتستمر لمدة 4 سنوات.