https://sarabic.ae/20241121/تشمل-4-دول-عربية-دولة-أوروبية-تبحث-عن-181-ألف-عامل-أجنبي-1095033288.html

تشمل 4 دول عربية... دولة أوروبية تبحث عن 181 ألف عامل أجنبي

تشمل 4 دول عربية... دولة أوروبية تبحث عن 181 ألف عامل أجنبي

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بشأن تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد خلال العام المقبل، يشمل العمال الموسميين وغير الموسميين. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T10:25+0000

2024-11-21T10:25+0000

2024-11-21T10:25+0000

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وتشير تقديرات إلى أن هذا المرسوم يسمح بدخول نحو 181 عاملا أجنبيا إلى البلاد بينهم 70 ألف عامل غير موسمي و110 آلاف عامل موسمي، إضافة إلى 730 عاملا من المقرر أن يدخلوا على نفقتها، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن المرسوم أصدرته عدة وزارات في الحكومة الإيطالية أبرزها وزارتي الداخلية والعمل والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى أنه يحمل اسم "مرسوم التدفقات" وأنه دخل حيز التنفيذ، الشهر الماضي.وبحسب الموقع، فإن الهدف من المشروع هو الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في إيطاليا في الفترة المقبلة.ولفت الموقع إلى أن التخصصات المطلوبة للعمال بصورة عامة تشمل العاملين في مجالات السياحة والميكانيك والنقل البري والكهرباء والسباكة، مشيرةً إلى أن استقدام أي عامل في هذه المجالات يتطلب مجموعة من الشروط أبرزها:لفت الموقع إلى أن الدول التي من المقرر أن تستفيد من هذا المرسوم وترسل عمالة إلى إيطاليا، وفقا له، بينها 4 دول عربية هي:ويضاف إلى ذلك دول:كما يشمل المرسوم دول أخرى في آسيا وفريقيا.وأوضح الموقع أن المرسوم الذي أصدرته الحكومة الإيطالية حدد بندا خاصا يوضح وضع العمال الموسميين، الذين يمثلون النصيب الأكبر من حجم العمالة الأجنبية المقرر استقدامها، ويشمل ذلك أسماء أبرز الدول التي المستفيدة بفضل اتفاقيات موقعة سابقة مع إيطاليا:كما يشمل القرار دولا وقعت اتفاقيات محددة مع إيطاليا لإرسال عمال لقطاعات محددة مثل الزراعة والسياحة والقطاع الفندي، إضافة إلى تخصيص 50 منصب شغل موسمي فقط لعديمي الجنسية واللاجئين.العمالة التي تدخل على نفقة الحكومة الإيطاليةيشمل ذلك رواد الأعمال المتخصصين في مجالات لها أهمية اقتصادية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، ويشمل ذلك موارد مالية لا تقل عن 500 ألف يورو، كما يشترط عليهم خلق 3 فرص عمل جديدة على الأقل.ويشمل هذا البند أيضا من يتولون مناصب إدارية في شركات والفنانين وذوي المؤهلات المهنية العالية الذين يتم تعيينهم من طرف هيئات عامة أو خاصة، إضافة إلى الراغبين في تأسيس شركات ناشئة مبتكرة.ولضمان حقوق العاملين، نص المرسوم على وضع غرامة على أصحاب الأعمال الذين لا يوفرون ظروف عمل مناسبة للوافدين الأجانب، تقدر بـ5500 يورو، إذا تبين أنه يتم استغلالهم بطريقة غير قانونية في مكان السكن أو الظروف المعيشية الأخرى، بصورة تجبرهم على إنفاق ما يقدر بثلث دخلهم.

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https://sarabic.ae/20241024/إيطاليا-قد-تعيد-طالبي-اللجوء-من-4-دول-عربية-إلى-بلادهم-1094125879.html

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