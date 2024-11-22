https://sarabic.ae/20241122/كيف-تقدم-كييف-معلومات-استخباراتية-إلى-الغرب-ضابط-أوكراني-يكشف-تفاصيل-مثيرة-1095080518.html
كيف تقدم كييف معلومات استخباراتية إلى الغرب... ضابط أوكراني يكشف تفاصيل مثيرة
كيف تقدم كييف معلومات استخباراتية إلى الغرب... ضابط أوكراني يكشف تفاصيل مثيرة
سبوتنيك عربي
صرح العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، ألكسندر مازور، أن جميع رؤساء جهاز الأمن الأوكراني، تابعون وتحت وصاية أجهزة المخابرات الغربية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T09:18+0000
2024-11-22T09:18+0000
2024-11-22T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/03/1046174323_0:66:1795:1075_1920x0_80_0_0_db9e298baa8580613623de28b1b4bad6.jpg
وقال مازور لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "قادة (جهاز الأمن الأوكراني) يقدمون تقاريرهم بشكل كامل، إلى أجهزة المخابرات الغربية... جميع رؤساء الإدارات، وجميع نواب الرئيس والرئيس شخصيا (في جهاز الأمن الأوكراني)، جميعهم يعملون مباشرة مع أجهزة المخابرات في الدول الغربية".وفي الفترة من 2017 إلى 2018، قدم مازور مساعدة سرية لجهاز الأمن الأوكراني، وشملت مهامه إعداد تقارير تحليلية عن الوضع الاجتماعي والسياسي، وأنشطة الهيئات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241122/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-عطل-حملة-2025-بأكملها-وسحق-القوات-الأوكرانية-1095077432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/03/1046174323_137:0:1657:1140_1920x0_80_0_0_e4b296ebeb1b6e3e31337b53709d06f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
كيف تقدم كييف معلومات استخباراتية إلى الغرب... ضابط أوكراني يكشف تفاصيل مثيرة
صرح العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، ألكسندر مازور، أن جميع رؤساء جهاز الأمن الأوكراني، تابعون وتحت وصاية أجهزة المخابرات الغربية.
وقال مازور لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "قادة (جهاز الأمن الأوكراني) يقدمون تقاريرهم بشكل كامل، إلى أجهزة المخابرات الغربية... جميع رؤساء الإدارات، وجميع نواب الرئيس والرئيس شخصيا (في جهاز الأمن الأوكراني)، جميعهم يعملون مباشرة مع أجهزة المخابرات في الدول الغربية".
وتقاعد مازور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، من منصب كبير المفتشين في هيئة التفتيش الرابعة، التابعة لهيئة التفتيش الرئيسية للمديرية المركزية لجهاز الأمن في أوكرانيا.
وفي الفترة من 2017 إلى 2018، قدم مازور مساعدة سرية لجهاز الأمن الأوكراني، وشملت مهامه إعداد تقارير تحليلية عن الوضع الاجتماعي والسياسي، وأنشطة الهيئات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، على مازور بناءً على مواد من مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الجمهورية، بتهمة التجسس (المادة 276 من القانون الجنائي الروسي).
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.