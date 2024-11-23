https://sarabic.ae/20241123/مدير-عام-هيئة-أوجيرو-لـسبوتنيك-التهديدات-الإسرائيلية-عبر-الهواتف-تهدف-لزعزعة-الاستقرار-الداخلي-1095113186.html

مدير عام "هيئة أوجيرو" لـ"سبوتنيك": التهديدات الإسرائيلية عبر الهواتف تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي

مدير عام "هيئة أوجيرو" لـ"سبوتنيك": التهديدات الإسرائيلية عبر الهواتف تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي

سبوتنيك عربي

أكد مدير عام "هيئة أوجيرو" في لبنان، عماد كريدية، أن "التهديدات الإسرائيلية التي تُبث عبر وسائل الاتصال ليست سوى جزء من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف كريدية في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "العدو الإسرائيلي يعتمد على نمطية معينة في إعلان أماكن الاستهداف، عدا عن تلك العمليات التي تنفذ بهدف الاغتيالات دون سابق إنذار"، موضحًا أن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يحاول من خلال هذه الرسائل بث الفتنة بين النازحين والسكان المحليين".وأكد أن "أرقام الخدمة اللبنانية باتت معروفة لدى العدو، وبالتالي هو قادر على استغلال هذه البيانات لنقل رسائل تهديد غير صحيحة".كما تحدث مدير عام هيئة "اوجيرو" عن دور التكنولوجيا المتقدمة في الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الأهداف"، وبيّن أن "إسرائيل تستخدم تقنيات متقدمة لتتبع الأفراد من خلال الهواتف الذكية أو عبر الإنترنت"، لافتًا إلى أن "الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها العدو في تحديد أهدافه".وتابع كريدية: "اليوم، يمكن لإسرائيل الاستماع إلينا عبر الأقمار الصناعية أو الطائرات المسيرة التي تحلق في سمائنا يوميًا، مما يزيد من قدرة العدو على مراقبتنا".أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في جنوب لبنان، فقد أشار كريدية إلى أن "الوضع في منطقة جنوب الليطاني "مبهم" فيما يتعلق بعمل شبكات الاتصالات، حيث أُخرج 26 سنترالًا عن الخدمة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".وقال: "نحن نعلم أن العدو يقوم بتلغيم المناطق، ولذلك لا نملك معطيات مؤكدة حول ما إذا كانت هذه المحطات قد تم تدميرها تمامًا أم لا"، وأضاف: "لكن من المؤكد أن شبكتنا الأساسية والثانوية من النحاس قد دُمّرت بشكل كامل".واختتم كريدية حديثه بالتأكيد على أن "هيئة أوجيرو، تبذل جهدًا كبيرًا لإصلاح الأعطال، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، إلا أن الوضع الأمني والتدمير المستمر للبنية التحتية يعقد عملية الإصلاح في العديد من المناطق اللبنانية".

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