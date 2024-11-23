https://sarabic.ae/20241123/موسكو-تؤكد-أن-صاروخ-أوريشنيك-الجديد-قادر-على-ضرب-أهداف-في-جميع-أنحاء-أوروبا-1095115936.html

موسكو تؤكد أن صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

موسكو تؤكد أن صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكايف، خلال اجتماعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قدرة صاروخ "أوريشنيك" على ضرب أهداف في جميع... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T14:48+0000

2024-11-23T14:48+0000

2024-11-23T14:48+0000

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موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان سبوتنيك عربي موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان

وقال كاراكاييف خلال اجتماعه ببوتين: إنه "استنادا إلى المهام المحددة والمجال التشغيلي لصاروخ "أوريشنيك"، فإنه يمكنه ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا".وأضاف خلال تقييمه لعملية إطلاق الصاروخ الأولى: إن " الإطلاق كان ناجحا، وتم تحقيق الهدف منه، مشيرا إلى أن نتائج الإطلاق أكدت جودة التصميم وميزات النظام الصاروخي".وأكد أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ "أوريشنيك" تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول "الناتو" تجاه روسيا.وأشار إلى أن "روسيا تعتبر نفسها صاحبة الحق في استخدام أسلحة ضد منشآت عسكرية لدول تستخدم أسلحتها ضد موسكو"، وقال إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا.في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن "هذه الرسائل أرادت موسكو إيصالها لكييف ردا على الصفاقة الأوكرانية بضرب صواريخ بعيدة المدى، والمزودة بها من قبل الغرب، وخاصة أمريكا لبريانسك وكورسك".وأوضح أن "روسيا استطاعت منذ أيام توجيه صاروخ "اوريشنيك" إلى أحد المواقع العسكرية في أوكرانيا"، معتبرا أن "هذه كانت رسالة مباشرة للغرب كي ينتبه بأن المشاركة في مثل هذه الحرب سيكلف الغرب عامة، وأمريكا خاصة الكثير من الخسائر الكبرى في المجال الاستراتيجي".تقارير أمريكية تتحدث عن ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبناننقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين أن ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان بدأ يتبلور بما يفتح بابا للتفاؤل الحذر بخصوص التوصل إلى تسوية.و أضافت إن تفاصيل تنفيذ التسوية بشأن لبنان لا تزال بحاجة إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان، في حين ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، يوآف غالانت، إنه سمع بتقدم كبير في موضوع التسوية مع لبنان تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.وكشف غالانت ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" عقب لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، واصفا اللقاء بـ"الناجح".إلى ذلك أفاد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قناة RT بأن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين نقل أجواء إيجابية حول مقترح وقف إطلاق النار بعد زيارته اسرائيل.وأوضح أن "حزب الله" ليس لديه مشكلة لأن ينسحب إلى شمال الليطاني، وأن يُنشر الجيش اللبناني وتنشر قوات "يونيفيل" في المنطقة الحدودية، مع العلم أنه ليس هناك عدالة أو توازن في هذا الوضع".ايران تعلن عن “أجهزة طرد مركزي متطورة” ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذريةأعلنت إيران، أمس الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتطورة”، وذلك ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.و بعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا التدبير له “دوافع سياسية”.في السياق أصدرت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية بيان مشتركا “ أكدتا فيه أن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أصدر أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.لكن السلطات الإيرانية أوضحت أنه “بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بموجب التزامات قطعتها إيران.واعتبر قرار وكالة الطاقة الذرية "سياسي"، موضحا أن "أعضاء الوكالة اعترفوا بأنه لا توجد تهديدات من طهران وأن أعضاءها موجودون على الأراضي الإيرانية"، مبينا أن "هذه القرارات تأتي للضغط على إيران ومحور المقاومة بشكل عام بدلا من وقف الأعمال الإسرائيلية في غزة ولبنان".العراق يؤكد اتخاذ خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيليةصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، بوجود تهديدات واضحة من إسرائيل ضد العراق، مشددا على أن الحكومة العراقية لا تسعى إلى الحرب وتعمل على تجنبها عبر سياسات مدروسة.وأوضح حسين خلال كلمته في المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دهوك، أن "العراق قلق من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية".وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهات تستخدم الأراضي العراقية لشن هجمات، فيما تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية مع عواصم غربية مؤثرة لوقف التصعيد على العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).في هذا الصدد، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، محمود الهاشمي، إن "بغداد قامت بإجراءات احترازية متكاملة لمواجهة احتمال الاعتداء الإسرائيلي على العراق".وأكد أن "واشنطن تدعم إسرائيل حتى على حساب سيادة العراق، والدليل على ذلك ما قامت به بالفعل من تغطية كاملة لدخول الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء العراقية والاعتداء على إيران الدولة الجارة للعراق، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة العراق وكرامة العراقيين".اقتصاديا... الاتحاد الأوروبي يؤكد جاهزيته لمواجهة أي تصعيد تجاري في عهد ترامبأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أمريكا، يوفيتا نيلوبشينه، أمس الجمعة، استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أي تصعيد محتمل في التوترات التجارية مع أمريكا قد تحدث خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.وخلال مؤتمر صحفي، لم تكشف نيلوبشينه عن الإجراءات المحددة التي ينوي الاتحاد اتخاذها ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20% على جميع الواردات إلى أمريكا، بما في ذلك الواردات من الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيظل مستعدا للتعامل مع أي تطورات تجارية قد تطرأ.في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد ياسين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سوف يعزز الإجراءات التي اتخذها مع الاتحاد الأوروبي في فترة رئاسته الأولى.وتوقع ياسين أن "يفرض ترامب ضغوطا إضافية على الدول الأوروبية في حلف "الناتو"، لكي يدفعوا أكثر في الميزانية المشتركة للحلف، وأيضا سيزيد التعريفات الجمركية على الواردات الأوروبية".

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