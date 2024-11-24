https://sarabic.ae/20241124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095130395.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T09:36+0000

2024-11-24T09:36+0000

2024-11-24T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 440 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودع الذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 380 من العسكريين، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع وعددا من المدافع".وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وتم صد هجوم مضاد شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابة وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، وعدد من المدافع الميدانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 44 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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