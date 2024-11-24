https://sarabic.ae/20241124/دولة-عربية-تعتقل-نحو-20-ألف-مخالف-للقانون-خلال-أسبوع-1095130071.html
دولة عربية تعتقل نحو 20 ألف مخالف للقانون خلال أسبوع
دولة عربية تعتقل نحو 20 ألف مخالف للقانون خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في إحدى الدول العربية، أنه تم القبض على 19696 مقيماً غير قانوني في مختلف المناطق خلال الأسبوع الماضي، لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T09:18+0000
2024-11-24T09:18+0000
2024-11-24T09:18+0000
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وجاءت الاعتقالات في المملكة العربية السعودية خلال الحملات الأمنية الميدانية المشتركة التي نفذتها القوات الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة ما بين 14 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة 1547 شخصاً، منهم 32 % يمنيون، و65 % إثيوبيون، و3 % ينتمون لجنسيات أخرى، فيما تم القبض على 71 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير شرعية.كما تم القبض على 22 شخصاً متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. ويخضع 22658 وافداً، بينهم 19651 رجلاً و3007 امرأة، لمراحل مختلفة من الإجراءات القانونية ضمن الإجراءات العقابية بحقهم.حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي شخص يسهل الدخول غير القانوني للأفراد إلى المملكة أو ينقلهم على أراضيها أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة أخرى قد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالي، تصل إلى مليون ريال، كما ستتم مصادرة المركبات المستخدمة للنقل أو المنازل المستخدمة للإيواء.تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميادولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود
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العالم العربي, السعودية
دولة عربية تعتقل نحو 20 ألف مخالف للقانون خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية في إحدى الدول العربية، أنه تم القبض على 19696 مقيماً غير قانوني في مختلف المناطق خلال الأسبوع الماضي، لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وجاءت الاعتقالات في المملكة العربية السعودية خلال الحملات الأمنية الميدانية المشتركة التي نفذتها القوات الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة ما بين 14 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشارت التقارير إلى أنه من بين الموقوفين 11336 مخالفاً لقانون الإقامة، و5176 مخالفاً لقانون أمن الحدود، و3184 مخالفاً لقانون العمل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة 1547 شخصاً، منهم 32 % يمنيون، و65 % إثيوبيون، و3 % ينتمون لجنسيات أخرى، فيما تم القبض على 71 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير شرعية.
كما تم القبض على 22 شخصاً متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. ويخضع 22658 وافداً، بينهم 19651 رجلاً و3007 امرأة، لمراحل مختلفة من الإجراءات القانونية ضمن الإجراءات العقابية بحقهم.
وتمت إحالة 15134 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر، فيما تم إحالة 2656 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 10666 مخالفاً.
حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي شخص يسهل الدخول غير القانوني للأفراد إلى المملكة أو ينقلهم على أراضيها أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة أخرى قد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالي، تصل إلى مليون ريال، كما ستتم مصادرة المركبات المستخدمة للنقل أو المنازل المستخدمة للإيواء.