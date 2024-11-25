https://sarabic.ae/20241125/تقرير-ترامب-يخطط-لطرد-جميع-المتحولين-جنسيا-من-جيش-بلاده-والبالغ-عددهم-15-ألف-عنصر-1095148153.html

تقرير: ترامب يخطط لطرد جميع المتحولين جنسيا من جيش بلاده والبالغ عددهم 15 ألف عنصر

تقرير: ترامب يخطط لطرد جميع المتحولين جنسيا من جيش بلاده والبالغ عددهم 15 ألف عنصر

سبوتنيك عربي

أفادت تقرير أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يخطط لإصدار مرسوم يقضي بموجبه بطرد جميع المتحولين جنسياً من قوات جيش بلاده، البالغ عددهم 15 ألف... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T06:29+0000

2024-11-25T06:29+0000

2024-11-25T06:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102091/49/1020914942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_5a78bf83fa57f239d2f59809a90d7458.png

وقالت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن هذا المرسوم يمكن أن يوقعه ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية، وسيؤثر تقريبا على جميع الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي، الذين يجب أن يتم تسريحهم لأسباب طبية.ووفقا لصحيفة "التايمز"، فإنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أصدر مرسوما مماثلا يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش الأمريكي، لكنه لم يؤثر على أولئك الذين خدموا بالفعل.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المهاجرين في الولايات المتحدة يستعدون للترحيل الجماعي، وهو ما يتوقعونه بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وتوليه لمنصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل. وصرح ترامب، في مناسبات عدة، أنه يعتزم تنفيذ برنامج للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يتضمن فرض حالة الطوارئ واستخدام الموارد العسكرية.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.ترامب يكشف عن مصير المهاجرين غير الشرعيين بعد توليه الرئاسةملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"

https://sarabic.ae/20241122/وزير-خارجية-المجر-يكشف-عن-سعي-أوروبا-وواشنطن-لإجهاض-السلام-قبل-استلام-ترامب-للرئاسة-1095074939.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم