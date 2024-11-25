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مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
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محافظ البحر الأحمر: لا عيوب فنية في المركب الغارق وجرى استخراج كافة التراخيص المطلوبة
محافظ البحر الأحمر: لا عيوب فنية في المركب الغارق وجرى استخراج كافة التراخيص المطلوبة
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، نجاح الجهود في إنقاذ 28 شخصا حتى الآن في موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T18:27+0000
2024-11-25T18:27+0000
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وكشف محافظ البحر الأحمر، خلال الانتقال إلى موقع الحادث، أن "المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب (13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي)"، لافتا إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب.وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس/آذار 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.كما أعلن المحافظ، إنقاذ 28 راكبا، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب، تصادف وجوده وقت الحادث (اسمه ستار جيت)، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين و12 أجنبيا).وفي السياق أشاد المحافظ بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتاً إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.وتابع: "حرصت على الاستماع إلى الركاب عقب إنقاذهم وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم، وجميع الركاب ممن جرى إنقاذهم بخير وصحة جيدة، ولم يتم نقل أحد منهم إلى المستشفيات حيث كانت الإصابات بسيطة وتنوعت ما بين كدمات وسحجات، ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفيات، والسبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الاجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب".وأوضح اللواء عمرو حنفي، مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، لافتاً إلى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، مشدداً على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها. وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
https://sarabic.ae/20241125/إنقاذ-28-شخصا-والبحث-عن-17-آخرين-إثر-غرق-يخت-سياحي-في-محافظة-البحر-الأحمر-1095172881.html
https://sarabic.ae/20241124/وزير-خارجية-مصر-قد-نكون-الأكثر-تضررا-من-التصعيد-في-البحر-الأحمر-1095141347.html
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محافظ البحر الأحمر: لا عيوب فنية في المركب الغارق وجرى استخراج كافة التراخيص المطلوبة

18:27 GMT 25.11.2024
© Photo محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي
 محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Photo
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أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، نجاح الجهود في إنقاذ 28 شخصا حتى الآن في موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 16 مفقودا.
وكشف محافظ البحر الأحمر، خلال الانتقال إلى موقع الحادث، أن "المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب (13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي)"، لافتا إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب.
وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس/آذار 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.
البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
إنقاذ 28 شخصا والبحث عن 17 آخرين إثر غرق يخت سياحي في محافظة البحر الأحمر
14:29 GMT
كما أعلن المحافظ، إنقاذ 28 راكبا، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب، تصادف وجوده وقت الحادث (اسمه ستار جيت)، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين و12 أجنبيا).
وفي السياق أشاد المحافظ بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتاً إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.
وتابع: "حرصت على الاستماع إلى الركاب عقب إنقاذهم وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم، وجميع الركاب ممن جرى إنقاذهم بخير وصحة جيدة، ولم يتم نقل أحد منهم إلى المستشفيات حيث كانت الإصابات بسيطة وتنوعت ما بين كدمات وسحجات، ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفيات، والسبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الاجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب".
وأوضح اللواء عمرو حنفي، مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، لافتاً إلى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، مشدداً على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.
سفينة سيطرت عليها أنصار الله بميناء الحديدة اليمني ضمن عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر
أمس, 19:11 GMT
وشهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.
وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
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