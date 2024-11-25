https://sarabic.ae/20241125/وزير-الخارجية-الإيراني-على-المجتمع-الدولي-إبداء-الجدية-بتنفيذ-قرار-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-1095176884.html

وزير الخارجية الإيراني: على المجتمع الدولي إبداء الجدية بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت

وزير الخارجية الإيراني: على المجتمع الدولي إبداء الجدية بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي "ألا يسمح بأن تصبح اعتداءات إسرائيل أمرا طبيعيا". 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T17:42+0000

2024-11-25T17:42+0000

2024-11-25T17:42+0000

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وقال عراقجي، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، إن "وقف الابادة يتطلب تحالفا دوليا لمحاكمة قادة الاحتلال ومساءلة داعميه"، مشددا على ضرورة إبداء الجدية من المجتمع الدولي وتنفيذ قرار اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وحذر وزير الخارجية الأيراني من "الوضع الراهن في فلسطين والتطبيع مع الجرائم والمجازر التي تقترفها إسرائيل هناك"، معتبرا أن "جرائم الإبادة الجماعية على مدى 14 شهرا مضت في غزة، أنها تأتي ضمن مخطط الاقصاء الاستعماري الذي كان قد بدأ منذ 80 عاما في فلسطين، وهو متواصل بشكل متزايد عبر سياسة الفصل العنصري المفروضة على الشعب الفلسطيني المحتل".ولفت عراقجي إلى أن "وقف الإبادة الجماعية في غزة والحدّ من عدوان إسرائيل على لبنان، يتطلب تحالفا دوليا لمساءلة وملاحقة ومعاقبة قادة هذا الكيان، وأيضا داعميه عسكريا وماليا وسياسيا، وعلى رأسهم أمريكا".واعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا إلى إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل.وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.ولفت المرشد الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تضع دول المنطقة أمام خيارين إما الاستبداد أو الفوضى، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات في غزة ولبنان لا يمثل انتصارًا بل "جرائم حرب".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.

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