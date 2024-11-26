الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات لإخلاء مبان في وسط بيروت لأول مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرات-إخلاء-لمبان-في-وسط-بيروت-لأول-مرة-1095218734.html
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات لإخلاء مبان في وسط بيروت لأول مرة
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات لإخلاء مبان في وسط بيروت لأول مرة
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرات إخلاء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت لأول مرة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T16:12+0000
2024-11-26T16:13+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094892838_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b082fc1bf800fdb9c23b35615d05d6b.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أنذر من خلاله السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدا لكل من يتواجد في مبان محددة.ومن بين الأماكن داخل العاصمة بيروت "راس بيروت والمزرعة ومصيطبة وزقاق البلاط"، زاعما أنهم "يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى الإرهابية المحددة".وأدعى الجيش الإسرائيلي أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، عن أمله بأن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدًا انتظار نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية.وقال بو حبيب، في تصريحات له، إن "لبنان سينشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن بلاده لا تستطيع أن "توقف المقاومة ما دام هناك احتلال"، على حد قوله.وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "إذا لم تقبل إسرائيل حل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث عن المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي دورًا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني، منذ بدء حربها على لبنان.وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html
https://sarabic.ae/20241125/مصدر-لـسبوتنيك-التسوية-بين-لبنان-وإسرائيل-أنجزت-والإعلان-عنها-الأربعاء-المقبل-1095179921.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094892838_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_fcae6f335867677d06d9e9746824476e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات لإخلاء مبان في وسط بيروت لأول مرة

16:12 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 16:13 GMT 26.11.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرات إخلاء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت لأول مرة.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أنذر من خلاله السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدا لكل من يتواجد في مبان محددة.
ومن بين الأماكن داخل العاصمة بيروت "راس بيروت والمزرعة ومصيطبة وزقاق البلاط"، زاعما أنهم "يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى الإرهابية المحددة".
وأدعى الجيش الإسرائيلي أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر".
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشه
10:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، عن أمله بأن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدًا انتظار نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية.
وقال بو حبيب، في تصريحات له، إن "لبنان سينشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن بلاده لا تستطيع أن "توقف المقاومة ما دام هناك احتلال"، على حد قوله.
وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "إذا لم تقبل إسرائيل حل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث عن المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي دورًا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني، منذ بدء حربها على لبنان.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
أمس, 18:56 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала