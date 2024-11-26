https://sarabic.ae/20241126/برلماني-سوري-سابق-أفغانستان-نموذج-للإقبال-العالمي-على-روسيا-كقوة-عظمى-1095228171.html

برلماني سوري سابق: أفغانستان نموذج للإقبال العالمي على روسيا كقوة عظمى

برلماني سوري سابق: أفغانستان نموذج للإقبال العالمي على روسيا كقوة عظمى

سبوتنيك عربي

أفاد البرلماني السوري السابق والباحث السياسي، الدكتور مهند الحاج علي، بأن "أفغانستان لها أهمية تاريخية كبيرة، وقد اهتمت بها واشنطن واعتبرتها خاصرة رخوة تستطيع... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T20:53+0000

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2024-11-26T20:53+0000

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وأشار البرلماني إلى أنه بسبب موقع أفغانستان الجغرافي وامتلاكها ثروات باطنية كبيرة جداً، كان لا بد من إنشاء نوع من التوازن مع الحكومة هناك، وخاصة بعد الخروج الأمريكي المذل منها.روسيا تركز دائماً على المنفعة المشتركةوتابع الدكتور الحاج علي: "رأت روسيا برئاسة الرئيس بوتين الفرصة الآن في أفغانستان مناسبة من أجل التدخل وإنشاء علاقات تجارية تحقق مصالح الطرفين، وطبعاً هذه العلاقات تختلف عن علاقات أفغانستان مع الغرب، فالغرب كان دائماً يريد احتلال أفغانستان وسرقة ثرواتها، أما روسيا تركز دائماً علاقاتها التجارية على عمليات التبادل التجاري وتحقيق المنفعة للطرفين أو لكل الأطراف".وأوضح أن ذلك هو سبب الإقبال الكبير من كل دول العالم على التعامل مع روسيا، ومثال ذلك أنه منذ عام 2001 وحتى 2022 احتلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة السلاح أفغانستان، وقتلت الكثير من الأفغان، ولم تحقق أي نوع من أنواع التنمية فيها، ولم تغير تنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) هناك، فاليوم هناك فرصة كبيرة جداً لتحقيق هذا التوازن والقضاء على هذه المخاطر، وخاصة أن أفغانستان لفترة طويلة من الزمن كانت تعتبر منطقة نفوذ أمريكي فلا بد لروسيا أن تتدخل وأن تقدم فرصاً اقتصادية وتنموية للشعب الأفغاني الذي يبدو أنه تلقفها بكل إيجابية على غرار الشعوب في أفريقيا ويفضل التعامل مع الجانب الروسي.روسيا تقدم لأصدقائها فرصاً اقتصاديةوأضاف الباحث السياسي أن "كل فراغ تتركه الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في جوار روسيا، بل في أي منطقة من العالم، تقوم فوراً روسيا بملئه، طبعاً تقوم بملئه ليس كاستبدال استعمار باستعمار آخر، بل على العكس تماماً، وخير مثال على ذلك هو ما شاهدناه من نهضة في أفريقيا، فاليوم الكثير من الدول الأفريقية رغم بعدها الجغرافي الكبير عن روسيا واختلاف مناخها معها، واختلاف العادات والتقاليد، تفضل التعامل الاقتصادي مع روسيا لأنها رأت ندية في هذا التعامل".وأشار إلى أن "روسيا اليوم تقدم فرصاً اقتصادية، ومثال على ذلك مالي وبوركينا فاسو التي تعتبر من كبار المصدرين لليورانيوم في العالم، حيث تسيطر فرنسا على هذه الثروات، وباريس اسمها مدينة النور، بينما عاصمة مالي وبوركينا فاسو منذ عقود تغرق في ظلام شديد، لذلك رأت هذه الشعوب أن هناك فرصة للتعامل مع الشرق وخاصة مع روسيا ضمن كفاءة اقتصادية معينة تحقق المصلحة للطرفين.وأضاف: "ومن الناحية الاقتصادية من حق روسيا أن تبحث عن فرصها للتنمية وإتمام مشروع الحزام والطريق الذي بدأته مع الصين والذي من شأنه أن يعيد الألق لطريق الحرير السابق ويؤمن مدخولاً مهماً جداً لكل دول وسط آسيا وجنوبها وصولاً إلى منطقتنا "غرب آسيا".أفغانستان.. صديق بعد عدواةوتابع البرلماني السابق: "هذه الاستراتيجية ستقلص من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية لأن أفغانستان منذ أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد حركة طالبان على سبيل المثال بمضادات المروحيات في ثمانينات القرن الماضي لتستخدم ضد مروحيات الجيش السوفيتي، كانت تعتبر منطقة نفوذ أمريكية، وأمريكا اليوم في عهد ترامب لديها أولويات كبيرة جداً وهي الصين، وهي تريد احتواء الصين ومحاصرتها واحتواء روسيا ومحاصرتها من الاتجاهات كافة".وأشار إلى أن الكل يعتقد أن روسيا مشغولة اليوم في شرق أوروبا، وأن المعارك في أوكرانيا قد تسبب إرباكاً للقيادة الروسية، لكن على العكس تماماً، فروسيا رغم ذلك استطاعت أن تنسج تحالفات قوية جداً سواء في الشرق الأوسط أو حتى في منطقة غرب آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، وهذا يعني أن روسيا مقبولة اليوم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى وعالمية، من قبل شعوب العالم.روسيا أثبتت أنها قوة عالمية عادلة تحترم القانون الدوليوأوضح الباحث السياسي أن "من حق روسيا أن تضمن حدودها الجنوبية، وهذا سوف يؤدي الى تخفيف نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية ولو قليلاً، فأمريكا ما زالت تملك قواعد مهمة في اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام مؤخراً، واليوم الدستور الياباني عُدِّل لزيادة عديد ونوعية السلاح الياباني، وهذا كله موجه ضد الصين وروسيا، فوفق هذه المخاطر من حق روسيا أن تملأ هذه الفراغات الأمريكية وتحقق مصالحها لتأمين أكبر هامش ممكن من الأمن القومي الروسي الذي يتسع لكل آسيا، ولجزء كبير من أوروبا".وبيّن أن "روسيا أثبتت للعالم أنها قوة عالمية عادلة تسعى إلى تحقيق العدالة، وتعمل وفق القانون الدولي على عكس الغرب الذي يستعمل القانون الدولي لكي يكون أداة لشرعنة هجومه وعدوانه وسرقته لمقدرات الشعوب، لذا أرى أنها فرصة مناسبة الآن من أجل تعزيز العلاقات الأفغانية الروسية، وأتوقع أن نرى في المستقبل القريب اتفاقيات اقتصادية، قد تكون وخاصة مع وصول السيد شويغو إلى أفغانستان اتفاقيات دفاع مشترك أو حتى اتفاقيات لتجهيز جيش أفغاني قوي قادر على الدفاع عن نفسه، تكون من الجانب الروسي، ونحن طبعاً نتمنى ذلك".

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