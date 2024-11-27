https://sarabic.ae/20241127/الجيش-اللبناني-يدعو-المواطنين-إلى-عدم-الاقتراب-من-مناطق-وجود-القوات-الإسرائيلية-في-الجنوب-1095266940.html

الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب

الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب

سبوتنيك عربي

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا دعت فيه المواطنين اللبنانيين العائدين إلى منازلهم في الجنوب إلى عدم الاقتراب من مناطق وجود قوات الجيش... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيانا قالت فيه: "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".وفي وقت سابق، رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة استعداها للتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح هذا الخطوة.وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "ترحّب اليونيفيل بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام، سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار".وحثت اليونيفيل كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً، وأوضحت أن قوات حفظ السلام على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إيجابي ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون تنفيذ الاتفاق متوافقا مع هذه الاتفاقات.ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-الخطوات-المقبلة-وضمانات-الالتزام-بها-من-الطرفين-1095264408.html

https://sarabic.ae/20241127/الكرملين-يعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095263347.html

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