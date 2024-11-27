https://sarabic.ae/20241127/الكرملين-يعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095263347.html
الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إيجابي ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون تنفيذ الاتفاق... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T17:37+0000
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وقال للصحفيين: "لدينا موقف إيجابي، وقف إطلاق النار مهم دائمًا الآن الشيء الرئيسي هو تنفيذ هذا الاتفاق بما يتوافق تمامًا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إيجابي ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون تنفيذ الاتفاق متوافقا مع هذه الاتفاقات.
وقال للصحفيين: "لدينا موقف إيجابي، وقف إطلاق النار مهم دائمًا الآن الشيء الرئيسي هو تنفيذ هذا الاتفاق بما يتوافق تمامًا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وتابع: "وبناء على ذلك، من المهم أن يسيطر الجيش اللبناني الآن على المناطق التي أُمر بالسيطرة عليها حتى يبدأ الجيش الإسرائيلي بالخروج التدريجي. لكن الشيء الرئيسي هو أن يتوقف المدنيون عن الموت، وهذا مهم للغاية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.
ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة
مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية
بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.