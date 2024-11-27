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الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع "قطار الرياض".. فيديو
الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع "قطار الرياض".. فيديو
سبوتنيك عربي
أفتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، باعتباره العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T21:40+0000
2024-11-27T21:40+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز شاهد فيلمًا تعريفيًا عن المشروع كونه أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.من جانبه، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان:ويتكون قطار الرياض من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.وكان "مشروع النقل العام بمدينة الرياض" قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض حاليًا) بشأن الوضع الراهن للمدينة السعودية ومدى احتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام.ويعد هذا المشروع أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، كما أنه يرفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".يهدف المشروع إلى تقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليوني رحلة يوميًا، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في المملكة. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية.
https://sarabic.ae/20241125/مشروع-بأرقام-عالمية-السعودية-تكشف-موعد-تشغيل-أكبر-شبكة-أنفاق-في-المنطقة-1095168812.html
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي

الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع "قطار الرياض".. فيديو

21:40 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أفتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، باعتباره العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز شاهد فيلمًا تعريفيًا عن المشروع كونه أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.
من جانبه، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان:
إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من رؤيته الثاقبة عندما كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
ضبابية الحركة فائقة السرعة أثناء القيادة عبر نفق ليلاً قطار مستقبلي أحادي القطار فائق السرعة في طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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ويتكون قطار الرياض من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.
وكان "مشروع النقل العام بمدينة الرياض" قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض حاليًا) بشأن الوضع الراهن للمدينة السعودية ومدى احتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام.
ويعد هذا المشروع أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، كما أنه يرفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
يهدف المشروع إلى تقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليوني رحلة يوميًا، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في المملكة. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية.
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