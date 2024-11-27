الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع "قطار الرياض".. فيديو
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
© AP Photo / Amr Nabil
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أفتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، باعتباره العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز شاهد فيلمًا تعريفيًا عن المشروع كونه أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يفتتح مشروع #قطار_الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.#الهيئة_الملكية_لمدينة_الرياض#RCRC | #Riyadhmetro#واس pic.twitter.com/FuIX6L5ZTR— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 27, 2024
من جانبه، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان:
إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من رؤيته الثاقبة عندما كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
25 نوفمبر, 13:35 GMT
ويتكون قطار الرياض من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.
وكان "مشروع النقل العام بمدينة الرياض" قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض حاليًا) بشأن الوضع الراهن للمدينة السعودية ومدى احتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام.
مشاهد جوية خاصة لـ #العربية من #قطار_الرياض أثناء التشغيل التجريبي pic.twitter.com/lyP8Pu6yrk— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 27, 2024
ويعد هذا المشروع أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، كما أنه يرفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
يهدف المشروع إلى تقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليوني رحلة يوميًا، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في المملكة. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية.