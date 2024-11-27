https://sarabic.ae/20241127/لماذا-حلقت-القاذفات-النووية-الأمريكية-في-الأجواء-المغربية-1095264045.html

لماذا حلقت القاذفات النووية الأمريكية في الأجواء المغربية؟

لماذا حلقت القاذفات النووية الأمريكية في الأجواء المغربية؟

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، بأن القاذفات النووية الأمريكية من نوع "بي-52" حلّقت في الأجواء المغربية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأربعاء، بأنه في تدريب مشترك بين القوات الملكية الجوية المغربية ونظيرتها الأمريكية، بالأراضي البريطانية، شهدت الأجواء المغربية تحليق القاذفات النووية الشهيرة "B-52".وأكدت الصحيفة أن التدريب العسكري المشترك، أجري الأسبوع الماضي، والذي أُقيم في قاعدة راف فيرفورد البريطانية؛ وهو الأول من نوعه في السنة المالية الجديدة.وأوضحت أن القاذفات النووية الأمريكية قد حلّقت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أي في اليوم نفسه الذي نُفذ فيه التمرين، في الأجواء المغربية.ويأتي هذا فيما قام وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية، يقوده الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الاثنين الماضي، بزيارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر المتوسط قبالة ساحل مدينة الحسيمة.ولفتت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بيان لها، إلى أن "الوفد استُقبِل لدى وصوله إلى حاملة الطائرات الأمريكية من قِبل اللواء البحري شون ر. بيلي، قائد الأسطول البحري الثامن، والعقيد البحري ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان".واستعرض المسؤولون الأمريكيون شروحات للوفد المغربي تتعلق بمهام الأسطول البحري وقدراته العملياتية على متن حاملة الطائرات، التي رُفع العلم المغربي عليها.

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