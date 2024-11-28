https://sarabic.ae/20241128/خامنئي-لا-يمكن-إخماد-طوفان-الأقصى-وإسرائيل-إلى-زوال-1095275999.html

خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال

خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال

سبوتنيك عربي

جدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، الإشارة إلى أنه لا يمكن إخماد عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T08:27+0000

2024-11-28T08:27+0000

2024-11-28T08:45+0000

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ونشر الحساب الرسمي لخامنئي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، منشورا تضمن تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الأعلى، أكد فيها عدم إمكان إخماد "طوفان الأقصى"، وأن إسرائيل إلى زوال.وقال خامنئي:وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قال خامنئي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا إلى إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل.وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.ولفت المرشد الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تضع دول المنطقة أمام خيارين إما الاستبداد أو الفوضى، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات في غزة ولبنان لا يمثل انتصارًا بل "جرائم حرب".وتأتي تصريحات خامنئي في وقت دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.

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