خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال

عربي
بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241128/خامنئي-لا-يمكن-إخماد-طوفان-الأقصى-وإسرائيل-إلى-زوال-1095275999.html
خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال
خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال
سبوتنيك عربي
جدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، الإشارة إلى أنه لا يمكن إخماد عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:27+0000
2024-11-28T08:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
ونشر الحساب الرسمي لخامنئي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، منشورا تضمن تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الأعلى، أكد فيها عدم إمكان إخماد "طوفان الأقصى"، وأن إسرائيل إلى زوال.وقال خامنئي:وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قال خامنئي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا إلى إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل.وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.ولفت المرشد الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تضع دول المنطقة أمام خيارين إما الاستبداد أو الفوضى، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات في غزة ولبنان لا يمثل انتصارًا بل "جرائم حرب".وتأتي تصريحات خامنئي في وقت دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241102/في-تغريدة-بالعبرية-خامنئي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ستتلقيان-ردا-ساحقا-على-ما-تفعلانه-1094438559.html
https://sarabic.ae/20241128/تقرير-بنود-سرية-تتعلق-بإيران-في-اتفاق-وقف-النار-مع-لبنان-1095271973.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:625:1668:1875_1920x0_80_0_0_3df5ef62ab8893c828231b3fe3a3d003.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال

08:27 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 28.11.2024)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
جدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، الإشارة إلى أنه لا يمكن إخماد عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة.
ونشر الحساب الرسمي لخامنئي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، منشورا تضمن تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الأعلى، أكد فيها عدم إمكان إخماد "طوفان الأقصى"، وأن إسرائيل إلى زوال.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
"في تغريدة بالعبرية"... خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه
2 نوفمبر, 22:56 GMT
وقال خامنئي:

طوفان الأقصى لا يمكن إخماده والكيان الصهيوني الغاصب إلى زوال.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قال خامنئي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا إلى إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل.
وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ولفت المرشد الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تضع دول المنطقة أمام خيارين إما الاستبداد أو الفوضى، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات في غزة ولبنان لا يمثل انتصارًا بل "جرائم حرب".
تقييم أضرار معبر العريضة مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان
07:38 GMT
وتأتي تصريحات خامنئي في وقت دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала