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بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي الفرط الصوتي "أوريشنك"
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27 د
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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03:30 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241128/رئيس-هيئة-أركان-سابق-بالجيش-الإسرائيلي-دفعنا-ثمن-الحرب-وتلقينا-تسوية-بعد-معاناة-1095278749.html
رئيس هيئة أركان سابق بالجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمن الحرب وتلقينا تسوية بعد معاناة
رئيس هيئة أركان سابق بالجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمن الحرب وتلقينا تسوية بعد معاناة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال دان هرئيل، نائب رئيس هيئة الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن بلاده دفعت ثمن الحرب وتلقت تسوية بعد معاناة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T09:24+0000
2024-11-28T09:24+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل أن "العدو يواصل العمل ونحن نقاتل دون منطقة عازلة ودون القدرة على حماية المواطنين".وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فخور لدخوله مدينة رفح جنوبي قطاع غزة رغم الإدارة الأمريكية، وأنه يفعل ذلك ضد العدو الأضعف وليس ضد "حزب الله" اللبناني.وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان.وأضاف هوكشتاين في تصريحات، نقلتها قناة الشرق "السعودية"، إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان حتى ينتشر الجيش اللبناني وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.ولفت إلى أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل خلال الـ 60 يوما المحددة في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن كلما انتشر الجيش اللبناني تبعه انسحاب إسرائيلي.وأكد هوكشتاين أن الولايات المتحدة بجانب فرنسا ستشرف على آلية لتأمين الحدود اللبنانية، وليس فقط جنوب لبنان، حتى يتسنى للحكومة السيطرة على جميع مرافئ الدولة. وكشف أن بلاده ستعمل على دعم القوات اللبنانية ماليا وعسكريا وتقديم التدريب اللازم لهم.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241127/نجل-حسن-نصر-الله-يظهر-بفيديو-أمام-الأنقاض-موجها-كلمة-للبنانيين-فيديو-1095264966.html
https://sarabic.ae/20241128/خامنئي-لا-يمكن-إخماد-طوفان-الأقصى-وإسرائيل-إلى-زوال-1095275999.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

رئيس هيئة أركان سابق بالجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمن الحرب وتلقينا تسوية بعد معاناة

09:24 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
صرح الجنرال دان هرئيل، نائب رئيس هيئة الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن بلاده دفعت ثمن الحرب وتلقت تسوية بعد معاناة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل أن "العدو يواصل العمل ونحن نقاتل دون منطقة عازلة ودون القدرة على حماية المواطنين".
وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فخور لدخوله مدينة رفح جنوبي قطاع غزة رغم الإدارة الأمريكية، وأنه يفعل ذلك ضد العدو الأضعف وليس ضد "حزب الله" اللبناني.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو
أمس, 18:41 GMT
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان.
وأضاف هوكشتاين في تصريحات، نقلتها قناة الشرق "السعودية"، إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان حتى ينتشر الجيش اللبناني وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل خلال الـ 60 يوما المحددة في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن كلما انتشر الجيش اللبناني تبعه انسحاب إسرائيلي.
وأكد هوكشتاين أن الولايات المتحدة بجانب فرنسا ستشرف على آلية لتأمين الحدود اللبنانية، وليس فقط جنوب لبنان، حتى يتسنى للحكومة السيطرة على جميع مرافئ الدولة. وكشف أن بلاده ستعمل على دعم القوات اللبنانية ماليا وعسكريا وتقديم التدريب اللازم لهم.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
خامنئي: لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى" وإسرائيل إلى زوال
08:27 GMT
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
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