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سلاح الجو السوري يستهدف تجمعات للإرهابيين غرب حلب
سلاح الجو السوري يستهدف تجمعات للإرهابيين غرب حلب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T07:50+0000
2024-11-29T07:50+0000
2024-11-29T07:56+0000
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وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.وتظهر اللقطات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" تدمير تجمعات للقوى البشرية، فضلا عن مركز مراقبة ومواقع مدفعية للإرهابيين. ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على هجوم إرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.وفي وقت سابق أفيد أن القوات المسلحة السورية "ردت على هجوم إرهابي لا يزال مستمرا". وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلبتصويت... برأيك ما هو سبب توقيت الهجمات الإرهابية شمال حلب السورية؟
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سلاح الجو السوري يستهدف تجمعات للإرهابيين غرب حلب
07:50 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 29.11.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.
وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.
وتظهر اللقطات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" تدمير تجمعات للقوى البشرية، فضلا عن مركز مراقبة ومواقع مدفعية للإرهابيين.
ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على هجوم إرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.
وفي وقت سابق أفيد أن القوات المسلحة السورية "ردت على هجوم إرهابي
لا يزال مستمرا".
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب
وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.